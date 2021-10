¡Houston, tenemos un héroe! La histórica victoria del mexicano José Urquidy en el segundo juego de la Serie Mundial

Los Houston Astros ya llegaron a la Serie Mundial. Después de no dar señales de vida en el primer juego ante los Atlanta Braves, los naranjas empataron la serie a un juego cada uno después de imponerse 7-2 con una actuación espectacular del mexicano José Urquidy.

Así es, un mexicano rescató a los Astros y se quedó con la victoria en el segundo, el cual nos asegura que tendremos al Serie Mundial al menos hasta el domingo, pues esto no se resolverá en cuatro juegos y gracias al histórico juego de José Urquidy.

El pitcher de los Astros consiguió su segundo triunfo en una Serie Mundial; el primero fue en el cuarto juego contra los Washington Nationals del 2019 y ahora hay que apuntarle el segundo juego ante los Braves.

Además, Urquidy se convirtió en el primer pitcher mexicano con dos victorias en Serie Mundial, de modo que ya dejó huella en MLB.

El mexicano lanzó durante cinco entradas con siete ponches y dos carreras, la primera en la segunda escena y la otra en la quinta.

José Urquidy is the 4th @astros pitcher to have 7+ Ks and 0 BB in a #WorldSeries game (Verlander, Morton, Backe). pic.twitter.com/vKIa2CPA7J

— MLB Stats (@MLBStats) October 28, 2021