¿Y no se mordió la lengua? Guardiola sugiere a entrenadores investigar a clubes para evitar el lío del Chelsea

En Chelsea hay más dudas que respuestas después de que el gobierno británico congelara las cuentas de Roman Abramovich por sus nexos con Vladimir Putin. El club quedó limitado en lo económico, de modo que no puede renovar contratos de sus jugadores, tampoco puede fichar ni vender futbolistas.

La tienda del club tiene prohibido vender mercancía, por lo que tuvo que cerrar, mientras que los aficionados no podrán comprar boletos para ver a su equipo en Stamford Bridge, entre otros aspectos.

Ante tal situación, el técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, aseguró que es complicado concentrarse en futbol, pues además de las sanciones a Abramovich que ponen en duda el futuro del Chelsea, los ataques de Rusia en Ucrania han dejado decenas de personas fallecidas.

Sin embargo, el alemán se dijo privilegiado por conservar su trabajo en el club, así como su salario. “Es difícil concentrarse solo en el futbol, ​​pero a pesar de lo mala y horrible que es la situación en Ucrania, y la situación con Rusia comenzando esta guerra, que es increíble, inaceptable y horrible, hay muchas cosas más importantes que el futbol. y también fue antes de que comenzara la guerra en Rusia”, dijo Tuchel.

“Tal vez por eso es mi obligación enfocarme en lo que hago, lo que tengo, y sigo siendo parte de un gran club, y aún somos muy privilegiados, solo puedo repetirlo”, mencionó.

Josep Guardiola fue cuestionado sobre la situación del Chelsea, que paga por la relación entre Roman Abramovich y Vladimir Putin, a quien apoyó económicamente durante la campaña que lo llevó a la presidencia de Rusia en 1999.

Por ello, el estratega del City se aventó la puntada de decir que los técnicos deberían investigar más sobre los antecedentes de los clubes, antes de firmar un contrato.

🗣 “It must be uncomfortable situation.”

Pep Guardiola believes managers might need to do more background research on clubs and their structure before they take on jobs in the future. pic.twitter.com/qhnX7LOkcB

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 10, 2022