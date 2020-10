Un auténtico ‘bombazo’ ha tenido lugar en las inmediaciones del FC Barcelona y es que se ha informado que Josep María Bartomeu, quien fungía como presidente del cuadro ‘Culé’, ya ha dimitido a su cargo, por lo que luego de una junta de urgencia convocada para este día, por fin tuvo lugar.

Desde hace unas semanas existe la moción de censura en contra de Josep María Bartomeu, misma que buscaba que este personaje dimitiera de su cargo, pues se consideró que no estaba realizando un buen papel además de que habría afectado en gran medida al FC Barcelona; ahora todo ya habría sucedido.

El cuadro ‘Culé’ anunció oficialmente que Bartomeu dimitió a la presidencia del FC Barcelona y es que tanto él como su comitiva habrían decidido dar un paso al costado antes de que se celebrara el voto de moción de censura, por lo que su etapa ya ha terminado.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2020