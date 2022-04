Los retos que enfrentará Juan Carlos Cacho como DT del Pachuca Femenil

El Clausura 2022 de la Liga MX Femenil se acerca al final de la campaña regular, pero Pachuca está empezando un nuevo proceso. Juan Carlos Cacho fue presentado como nuevo director técnico del equipo y regresa a la que fue su casa durante varios años como futbolista. La exigencia está a tope y el debut será en la Jornada 15 contra el Atlas.

▶️ Un #EmblemáticoTuzo multicampeón regresa a la ‘Bella Airosa’ con ímpetu renovado para darle un nuevo comienzo a la historia de las Tuzas en la @LigaBBVAFemenil ¡Bienvenido de vuelta a tu casa Juan Carlos Cacho @JCCG11 , mucho éxito! 🙌🏻

¿Cuáles son los retos para Juan Carlos Cacho al frente de las Tuzas?

Mantener los buenos resultados y mejorarlos a nivel personal

La llegada de Juan Carlos Cacho a Pachuca se da con un equipo que ya tiene una base en la cancha. Con futbolistas como Karen Díaz, Mónica Ocampo y Charlyn Corral, la misión es mantener el buen accionar y apuntalar ciertos sectores.

No obstante, esta no es la primera experiencia de Juan Carlos Cacho como entrenador en la Liga MX Femenil. Antes pasó por Puebla, tuvo una etapa irregular que comenzó en el Guardianes 2021, pero que terminó en noviembre del mismo año por la falta de resultados.

En 28 partidos dirigidos, el estratega registró ocho victorias, seis empates y 14 derrotas. Aun así, logró imponer un estilo que parecía llevar a ‘La Franja’ a mejores resultados.

Consolidar un proyecto duradero

Algo que le hace mucha falta a Pachuca en el equipo femenil es un proyecto a largo plazo. Después de la salida de Eva Espejo del banquillo y la dirección deportiva, las salidas y llegadas son una constante. Primero sucedió con la española Toña Is, cuya despedida sorprendió pero se atribuyó a temas personales.

Más adelante llegó Octavio Valdéz, quien logró unificar algunos puntos estratégicos y llevó a las Tuzas a puestos de Liguilla en el Clausur 2022. Sin embargo, salió del club por una decisión “tomada en estricto apego a nuestros reglamentos, que promueven el orden, la disciplina y la convivencia“.

Como es costumbre, no se dio más información y la contratación de Juan Carlos Cacho tardó poco menos de tres semanas. Más allá de un nuevo inicio en la Bella Airosa, fueron varios aficionados los que cuestionaron las razones detrás de este cambio. Y no necesariamente por el tema deportivo, sino que no se sabe qué “indisciplina” se cometió, ni la gravedad de la misma.

Regresar a la Liguilla y pelear por el título

Juan Carlos Cacho tomará al Pachuca en un momento casi ideal, porque la escuadra ya clasificó a la Liguilla. Con 28 puntos producto de nueve victorias, un empate y cuatro derrotas, las Tuzas marchan en el quinto lugar de la tabla general.

Pero sin duda alguna, el verdadero reto llegará más adelante. A la hora de jugar una Fiesta Grande, hay varios factores a tomar en cuenta. Primero, están las grandes potencias de la Liga MX Femenil: Tigres y Rayadas. Vencer a estos equipos no es una tarea sencilla y las Tuzas ya saben lo que es perder una final ante Chivas. Ahí está la cuestión, dejar atrás los fantasmas y escribir una nueva historia.