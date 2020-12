¡Siempre sí! La temporada 2020-21 de la NBA tendrá presencia mexicana con el alero Juan Toscano-Anderson. Los Golden State Warriors decidieron cortarlo al finalizar la pretemporada, pero la alternativa del contrato two-way ayudó a que regresara al roster.

El equipo liderado por Steph Curry dio a conocer la nueva decisión a través de un comunicado y a pocas horas de inaugurar la campaña ante los Brooklyn Nets. Ahora, su plantilla está conformada por 17 jugadores y Nico Mannion recibió el mismo contrato.

The Warriors have signed forward Juan Toscano-Anderson to a two-way contract.

Juan appeared in 13 games last season, averaging 5.3 points, 4.0 rebounds, 2.0 assists and 1.00 steals in 20.9 minutes.

The roster is now at 17 players, with Juan and Nico on two-way contracts. pic.twitter.com/gchPHsEboH

— Golden State Warriors (@warriors) December 22, 2020