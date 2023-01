Hablar de la Liga MX Femenil muchas veces es hablar sólo de Tigres, Monterrey, Chivas y el equipo que esté de “moda”, que por lo general es América, y ahora hay que apuntar en la lista al Pachuca de Charlyn Corral, pero el torneo femenil mexicano ha encontrado una nueva fuerza o por lo menos una nueva apuesta y es el equipo de Juárez.

Cada vez que un club se toma en serio un proyecto para su equipo femenil es digno de aplaudirse y de reconocerse, y ese es el caso del equipo fronterizo, que tras un arranque perfecto en el Clausura 2023 se ha ganado el mote de “Bravalácticas” en redes sociales y hasta ahora le han hecho honor a ese apodo.

Un proyecto que necesitaba Juárez

Desde el año 1991, Ciudad Juárez ha quedada marcada como una de las entidades más peligrosas de México para las mujeres. Desde ese año las cifras de mujeres asesinadas ha superado la cifra de 700, y la mayoría han sido jóvenes y hasta niñas, de entre 9 y 25 años.

Si el futbol es la salida de millones en el mundo, una ciudad tan golpeada por esta situación necesitaba un equipo que representara a las mujeres de otra manera, lejos de la violencia, por lo cual el proyecto es más que atinado, con una base de jugadoras que promedian los 25 años de edad y llegan a los ojos y oídos de niñas de 9 años.

Milagros Martínez cambia la historia de Juárez

Para el torneo Apertura 2022, el equipo fronterizo nombró a Milagros Martínez como su nueva estratega y la misión no fue sencilla, pues desde su creación, Juárez fue el peor equipo de la liga al menos durante dos años, pues no ganaba, no anotaba y no tenía idea.

En su primer torneo se quedó fuera de la liguilla, pero al menos alejó al equipo de los últimos lugares, al colocarse undécimo con 22 puntos, una cifra que jamás había alcanzado en la tabla general.

Desde su debut en el futbol mexicano, en el Apertura 2019, su mejor torneo había sido el Clausura 2021, en el cual hizo 12 puntos y terminó en el penúltimo lugar. En el Apertura 2021 y Clausura 2022, las fronterizas terminaron últimas y en el caso del primer torneo sólo consiguió cinco unidades.

Juárez Femenil, antes del Clausura 2023

Torneo Puntos Posición Apertura 2022 22 11 Clausura 2022 11 18 Apertura 2021 5 18 Clausura 2021 12 17 Apertura 2020 11 17 Clausura 2020 6 17 Apertura 2019 7 17

Un equipo con pegada para un inicio perfecto

Para el arranque del Clausura 2023, Juárez se ubica en la parte alta de la tabla general, con seis unidades, producto de dos victorias consecutivas en igual número de partidos, y comparte la cima junto a Tigres.

Juárez aprovechó el calendario, ante equipos frágiles, como Mazatlán y Querétaro para convertir ocho goles, producto de 25 disparos, de los cuales 14 fueron a portería. En cambio no registra goles en contra y en sus dos primeros juegos apenas pudimos ver en acción a la portera Stefani Jiménez.

En la historia del equipo femenil de Juárez sólo se habían registrado dos triunfos consecutivos en tres oportunidades, y como van las cosas, este equipo podrá hilar hasta tres victorias en algún punto del torneo, algo que nunca ha sucedido en el equipo fronterizo.

Jornada 2, contra Mazatlán

Tiros: 16

Tiros a puerta: 11

Goles: 7

Jornada 2, contra Querétaro

Tiros: 9

Tiros a puerta: 3

Goles: 1

Miah Zauzua, el alma de la nueva era

Si te animas a ver un partido de Juárez Femenil, identificarás muy pronto a la jugadora más talentosa, estamos hablando de Miah Zauzua, nacida en Texas, pero mexicana con todas las de la ley. De hecho jugó para Tigres entre 2019 y 2020, antes de que la liga admitiera jugadoras extranjeras.

El futbol de Juárez pasa por los pies de Zauzua, de 23 años de edad, quien es capaz de filtrar balones, centrar, disparar, anotar y de paso intimidar a las rivales, pues va por cada balón fuerte, sea por tierra o por aire. No es una casualidad que porte la playera número 10.

Gran parte del proyecto de Juárez encuentra base y alma en la futbolista de 1.68 metros de estatura. La mexicana ha hecho buena sociedad con Myra Delgadillo y Jermaine Seoposenwe, una de las jugadoras que llegó junto a Milagros.

Realidad o espejismo

Si comparamos la versión del equipo 2021 y 2022, con el actual, será evidente una evolución, de modo que esto no es un espejismo, pero debido al calendario “sencillo” en el inicio del torneo, incita a pensar lo contrario.

En la tercer fecha, Juárez debe encarar a Pachuca, un sinodal que exigirá por primera vez en el torneo al aparato defensivo de las Bravalácticas y entonces sí sabremos de qué material están hechas estas Bravas.

