Estamos a nada de cerrar el año, uno muy difícil por cierto, más en el ámbito deportivo. La pandemia sigue sin dejarnos disfrutar físicamente del deporte, pero sí podemos hacerlo desde nuestras casas en este mes de diciembre y el 2020 cierra de alarido para todo el mundo deportivo.

La Liga

Barcelona vs Valencia: Este 19 de diciembre podremos ver los últimos partidos del Barcelona en el año, en busca de repuntar los malos resultados que ha tenido en la era Koeman y con aspiraciones a llegar a puestos europeos. Por su parte, el Valencia se encuentra en una situación similar a la del conjunto culé y quiere salir del bache.

Valencia vs Sevilla: Previo a Nochebuena, el conjunto ché busca sumar puntos como local ante el Sevilla de Lopetegui, quienes esperan hilar una serie de buenos resultados que los catapulte a los primeros planos de La Liga. Este duelo será el 22 de diciembre.

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: Uno de los platillos fuertes para cerrar el año es éste, se jugarán la cima de la liga española y buscando ser el campeón de invierno. El partido está programado a disputarse en Anoeta este 22 de diciembre.

Serie A

Inter vs Napoli: El equipo de Antonio Conte no tendrá de otra que ir por la liga italiana con todo, ya sin competiciones europeas buscará regresar a ser campeón del país de la bota. Gattuso y el ‘Chucky‘ no están tan alejados de la primera posición y esta contienda será un impulso fuerte para alguno de estos 2 equipos. El duelo está pactado para este 16 de diciembre.

Lazio vs Napoli: La Lazio quiere olvidar la pandemia y su mal rendimiento posterior a ella. Llegará motivada después de su clasificación a Champions League y sin más partidos en los que rotar a sus jugadores, Ciro Immobile y compañía van a la caza de los napolitanos, que se sienten cerca de la punta de la Serie A. Disfruta de este partido el 20 de diciembre.

Milan vs Lazio: Un mejor regalo de navidad para el amante al deporte no podíamos tener, el sorpresivo Milan, actual líder de la Serie A, quiere mantener su estatus de puntero ante la Lazio. El Estadio Giuseppe Meazza será el escenario para esta contienda 23 de diciembre.

Premier League

Liverpool vs Tottenham: Cual pelea de box, en este partido se juegan el liderato de la Premier League. En una carrera parejera los de Mou quieren sorprender a los dirigidos por Kloop y tomar el liderato definitivo de la Premier desde Anfield 16 de diciembre.

Tottenham vs Leicester: La nueva casa de los ‘Spurs’ recibirá a Vardy, Madison y compañía este 20 de diciembre. Un duelo en lo más alto de la liga inglesa para incrementar o disminuir la ventaja del Tottenham sobre los ‘Foxes’ previo a Navidad.

Arsenal vs Chelsea: En el Boxing Day y durante la pandemia, el Arsenal está de capa caída buscará por fin acercarse a puestos europeos contra Lampard y sus ‘Clues’, que se están enrachando y se sitúan cada vez más cerca de los más alto de la Premier League. Este partido será el 26 de diciembre.

Carabao Cup

Arsenal vs Manchester City: Un duelo por Cuartos de Final de la Carabao Cup, enfrentará a Pep Guardiola en contra de su pupilo más avanzado, Mikel Arteta. Arsenal con una tradición copera en los últimos años en busca de sorprender a un todo poderoso City este 22 de diciembre.

Bundesliga

Bayer Leverkusen vs Bayern Munich: La Bundesliga vivirá un autentico agarrón entre el sorprendente líder en el Leverkusen con un Munich acechándolo sólo un punto detrás. Las aspirinas se enfrentan este 19 de diciembre al Bayern desde el BayArena.

ConcaChampions

Las semifinales y la final se disputarán el 19 de diciembre y 22 de diciembre, respectivamente. Con duelos aun por definirse, América y Tigres tienen ventaja para cerrar su llave de Cuartos de Final. Cruz Azul se enfrenta al LAFC de Carlos Vela a un sólo partido debido a un parón por la pandemia.

NBA

Golden State vs Brooklyn Nets: Marcará el regreso de Kevin Durant y Stephen Curry después de sus lesiones que los alejaron de la temporada pasada. Además, será el debut de Kevin Durant y Kyrie Irving con los Nets y el inicio de la NBA este 22 de diciembre.

Lakers vs Clippers: Este 22 de diciembre también tendremos la Batalla de Los Angeles, los campeones defensores entrarán a la duela frente a unos renovados Clippers, en el partido que cerrará el inicio de la nueva campaña de NBA.

Mavericks vs Lakers: En el deporte ráfaga, el futuro contra el pasado. Luka se enfrenta a LeBron este 25 de diciembre. Quédate en casa por la pandemia, no habrá mejor regalo para los fanáticos del baloncesto que este duelo.

NFL

Chiefs vs Saints: El deporte del emparrillado tendrá un posible adelanto del Super Bowl, ambos con un arsenal en ataque comandado por Mahomes y Kamara, respectivamente. La contienda se llevará a cabo este 20 de diciembre.

Dolphins vs Raiders: Después de Navidad, ambos equipos buscarán un lugar como comodines en la conferencia Americana. Sus divisiones no están en juego y este 26 de diciembre quieren un lugar en la postemporada de la NFL.

Colts vs Steelers: Este 27 de diciembre, en la última jornada del año y penúltima de la temporada, los acereros buscarán una victoria que los pueda catapultar a descansar en la ronda de comodín, mientras que los Colts van por la victoria con mira a ganar su división.