Cruces, fechas y formato: Así se jugarán los partidos del repechaje de la Liga MX

Señoras y señores, la Liga MX puso fin a su etapa regular, por lo que ahora sí viene lo bueno (o eso esperamos), pues se pondrá en marcha la fase de eliminación directa y para sorpresa de propios y extraños, los Pumas se metieron en el grupo de los que jugarán el repechaje.

De los 18 equipos que conforman la Primera División, sólo seis son los que se van de vacaciones y no volverán a jugar hasta el mes de enero, cuando inicie el Clausura 2022, y los eliminados son:

13- Necaxa

14- Mazatlán

15- Pachuca

16- Juárez

17- Querétaro

18- Xolos

Los que van directo a la Liguilla

Cabe recordar que en el formato de competencia actual, los cuatro primeros de la tabla general se instalan directo a la Liguilla, lo cual podría contraproducente especialmente en este torneo, ya que tendrán hasta 17 sin actividad, ya que la liga de suspende una semana por la Fecha FIFA.

Los partidos del repechaje se jugarán el sábado 20 y domingo 21 de noviembre, mientras que los calificados directos a los Cuartos de Final volverán a jugar hasta el 24 de noviembre, es decir, pasarán dos semanas y media para que vuelvan a la competencia y los calificados son:

1-América

2- Atlas

3- León

4- Tigres

¿Cómo se jugará el repechaje?

La instancia del repechaje, a diferencia de la Liguilla, se disputa a un solo partido en la cancha del equipo mejor posicionado en la tabla general, y no hay criterios de desempate, por lo que si un partido queda empatado, el ganador de definirá en tanda de penales.

Y como ya habíamos dicho antes, los juegos del repechaje se llevarán a cabo el sábado 20 y domingo 21 de noviembre, una vez terminada la Fecha FIFA. Los horarios y los días se definirán en la Liga MX en los próximos días.

Santos vs Atlético de San Luis

Toluca vs Pumas

Puebla vs Chivas

Cruz Azul vs Monterrey