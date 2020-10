Uno de los casos más polémicos en la Serie A de los últimos meses ya tiene resolución oficial. Un Juez Deportivo hizo válido el triunfo ‘sobre la mesa’ de la Juventus sobre el Napoli, por lo que la ‘Vecchia Signora‘ gana el partido por 3-0 además de que el conjunto de Gattuso perderá un punto, todo por no presentarse a disputar este encuentro.

Los casos de coronavirus en el Genoa pusieron en un predicamento al Napoli y es que tras realizar algunas pruebas PCR y entrar en aislamiento, no hubo condiciones para acudir a Turín a disputar el juego contra la Juventus, hecho por el que acaban de recibir esta sanción.

La Serie A hizo oficial el resultado entre Juventus y Napoli

Este día la Serie A lanzó un comunicado donde explican toda la situación. Analizaron todos los hechos, vieron los distintos puntos de vista pero la protesta del Napoli no ha procedido, por lo que han fallado en favor de la Juventus y le otorgaron el ‘triunfo administrativo’.

“El Juez Deportivo ordena aplicar al Nápoles las sanciones previstas por el artículo 53 NOIF (Normas organizativas internas de la FIGC) por la no disputa del partido Juventus-Nápoles, en particular derrota por 3-0 y un punto de penalización para la temporada 2020-2021″, se lee en el comunicado de la Juventus.

Como se puede leer, la Juventus ha ganado el juego por 3-0 y además de esto el Napoli recibirá un punto de sanción, todo porque no se presentó en Turín para disputar el encuentro aunque se sabía desde antes que no viajarían debido a los casos de coronavirus; esto no le importó a la liga y aquí está su resolución.

El Napoli no se quedaría con las manos cruzadas y se ha sabido que presentarán una apelación, probablemente ante el TAS, y es que consideran que no es justo que la Serie A los castigue de esa forma tomando en cuenta la situación tan delicada que se vive en Italia por el coronavirus, por lo que esperan tener una respuesta positiva.

En los tres partidos que ha disputado el Napoli al momento, ha ganado dos y perdido uno; debería tener 6 unidades pero con el descuento, se encuentra con 5, ocupando el octavo lugar de la Serie A.