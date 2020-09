Después de semanas de espera y de generar muchas expectativas, por fin regresó la Premier League. Este día vivimos un duelazo entre el Liverpool (que busca una marca histórica) y el Leeds United del ‘Loco’ Bielsa, donde pudimos ver de todo: mano tempranera, gol de penal, par de goles anulados, un show de Sadio Mané, intensidad, garra, espectáculo y mucho más.

El Liverpool venció con autoridad al Leeds United por 4-3 , resultado que es un primer paso en su defensa del título de la Premier League aunque ojo, hay que darle un reconocimiento especial a los recién ascendidos, pues pusieron en serios aprietos al equipo de Jurgen Klopp. Si juegan así toda al temporada, serán un rival muy incómodo.

Recién corría el minuto 4 del encuentro cuando sucedió un hecho inesperado. Mohamed Salah controlaba el balón dentro del área rival y lanzó un bombazo, donde Koch lo alcanzó a frenar… pero con la mano, marcando penal en favor del Liverpool y con ello tendrían la ventaja por 1-0.

Luego del primer gol del Liverpool, Sadio Mané se encargó de dar cátedra cerca del medio campo y es que fintó una y otra vez a un jugador del Leeds United cautivando a sus fanáticos, pues pese a los intentos recurrentes, el senegalés nunca perdió el esférico.

El Leeds United no tardó nada en responderle al Liverpool. Corría el minuto 12 cuando Phillips controlaba el balón cerca de su área; vio el movimiento de Jack Harrison y le mandó un pelotazo. El dirigido por el ‘Loco’ Bielsa bajó el esférico muy bien, le hizo una jugada de fantasía a Joe Gómez, cruzó dejando sin posibilidades a Van Dijk y así marcó el 1-1.

Al minuto 16 del partido el Liverpool salió jugando desde su área y mandó un pelotazo. Corrieron en dirección a la portería, el arquero salió de su área y rebotó el balón, Sadio Mané lo tomó poco más adelante del medio campo y lanzó un ‘globito’ que entró a la red… pero desde el primer pase hubo fuera de lugar, por lo que el Liverpool y Leeds United seguían empatados 1-1.

Ahora al minuto 20 del encuentro, el Liverpool se encontraría nuevamente con el gol y es que desde un tiro de esquina Virgil Van Dijk haría su magia. El holandés aprovechó la desconcentración de la defensa del Leeds United y entró solo para rematar, pegándole de lleno al balón, el portero no pudo hacer nada, el impacto lo hizo caer de espalda y anotarían el 2-1 entrando a su propia portería.

Al minuto 30 del encuentro, Leeds United volvió a irse al ataque y lanzó otro pelotazo elevado, mismo que parecía no ser de peligro pero que terminó en las redes. Van Dijk quiso bajarle el esférico a Robertson pero le salió pase para Bamford, por lo que cruzó a Alisson, hubo un ligero desvío pero aun así, cayó el 2-2.

