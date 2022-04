Khé?! Jugador de futbol americano de la USFL fue cortado de su equipo por comer pizza

Esto no sucedió en la NFL, porque por si no lo sabían, existen otras empresas que crearon su liga de futbol americano. Están la XFL que pertenece a The Rock y está también la USLF. Fue en esta última liga, que un jugador fue cortado de un equipo gracias a una pizza.

Suena algo extraño, pero vamos a profundizar en el tema. La USFL tiene ocho equipos y uno de ellos son los Pittsburgh Maulers, que tenían entre sus filas a De’Veon Smith, un excorredor de la Universidad de Michigan con un gusto por la pizza.

Se está jugando la primera temporada de la USFL (aunque en los 80’s tuvieron tres temporadas) en su regreso a las operaciones y también está debutando una serie documental llamada ‘United by Football: A Season in the USFL’ y fue aquí donde vimos a De’Veon Smith ser cortado.

Durante un capítulo de este programa, el entrenador en jefe de los Pittsburgh Maulers, Kirby Wilson, habló sobre la cero tolerancia que tiene la franquicia ante el no profesionalismo y la falta de respeto, así que, basado en eso, le dieron las gracias a De’Veon Smith.

¿Exageración o una falta de respeto real? Básicamente, Kirby Wilson echó del equipo de la USFL a De’Veon Smith porque prefirió una pizza antes que una ensalada de pollo. WTF? Se entiende que los jugadores tienen que estar al 100% comprometidos, pero una rebanada de pizza no le hacía tanto daño a nadie… o al menos a los Maulers sí.

Bro got cut by a USFL team for ordering pizza instead of a chicken salad??? lmaoooo pic.twitter.com/Vo7n7HD0PU — gifdsports (@gifdsports) April 18, 2022

¿Qué pasó en la conversación entre el jugador y el entrenador de los Maulers de la USFL?

De’Veon Smith contó parte de lo que sucedió entre el entrenador y él, además de la pizza y la ensalada de pollo. En declaraciones tomadas de USA Today, el corredor mencionó que no hizo nada que faltara al respeto ni de la franquicia de la USFL ni del entrenador.

“Entré con pizza. Yo estaba como, ‘¿Puedo pedir un pedazo de pizza?’ Él dijo: ‘No… ¿Eso va a ser un problema?’ Dije sí. Eso fue todo lo que dije. No dije nada de malas palabras, nada de nada. Eso es todo lo que dije“, mencionó el corredor que ya está fuera de la USFL.

Puede que todo esto haya sucedido por el mal inicio de los Pittsburgh Maulers, pues en su debut en la temporada 2022, cayeron por 17 puntos a tres contra los Tampa Bay Bandits, o sea, que no pudieron hacer ni un punto en ofensiva.