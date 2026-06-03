Grandes promesas que juegan su primer Mundial este 2026

Lo que necesitas saber: Varios jugadores ya son una realidad, pero se espera que tengan un futuro aún mejor tras su primer Mundial

Gilberto Mora hace historia en el Mundial 2026 como el futbolista más joven de los 1,248 jugadores que estarán ahí, pero naturalmente no es la única gran promesa de la Copa del Mundo.

Varios futbolistas que prometen dominar el futbol jugarán su primer Mundial en México, Estados Unidos y Canadá, y es el momento de tenerlos presentes para seguirlos muy de cerca.

Foto: MexSport

Las promesas que juegan su primer Mundial en 2026

Debemos mencionar que al decir promesas, nos referimos a jugadores que se espera que la rompan o que ya la están rompiendo . El tema es que por su edad, su camino en la historia de la Copa del Mundo apenas comienza este año.

Lo aclaramos por futbolistas como Lamine Yamal, que ya es figura y no faltará quien diga que ya no debemos llamarlo promesa. Pasa que aunque ya ganó la Eurocopa y casi todo con Barcelona, en mundiales sigue siendo una promesa para España.

Lo mismo con otros futbolistas de esta lista, para que no te sorprenda que estén aquí.

Gilberto Mora

Si hacemos cuentas, podría incluso llegar con 37 años al Mundial 2046. Nada descabellado, pero no nos adelantemos.

Gilberto Mora con México / Foto: MexSport

Lamine Yamal

Solo le falta ganar la Champions y la Copa del Mundo, y tiene muchos años para hacerlo.

Lamine Yamal / Foto: Selección Española de Fútbol (SeFutbol)

Lennart Karl

40 partidos, 9 goles y 8 asistencias con el poderoso Bayern Múnich de la temporada 2025-26 a sus 18 años, son muestra de que estamos ante un jugador que puede ser de época.

Nico Paz

El temporadón que se rifó con el Como 1907 lo avala como un jugador con un futuro brillante, en clubes y con Argentina.

Nico Paz no está para el Mundial 2026

Arda Güler

Cada que tuvo oportunidad con Real Madrid, demostró su gran talento esta temporada. También dejó ver lo que puede hacer con selección en la Euro 2024.

Endrick

Ha recuperado mucho nivel con Lyon tras salir del Real Madrid, y se espera que juegue varios mundiales con Brasil.

Michael Olise

Ya era destacado en el Palace, pero en el Bayern dejó claro que puede ser un jugador de élite que peleé cada año por el Balón de Oro. Con 24 años, aún le pueden esperar al menos tres mundiales.

Nico O’Reilly

Marcó 9 goles en 53 partidos con el Manchester City esta temporada… Tiene 21 años la criatura.

Nico O’Reilly jugará su primer Mundial

Yan Diomande

Se dice que será uno de los extremos más codiciados en Europa, algo que podría ganarse en el Mundial 2026 con Costa de Marfil. Con solo 19 años, el futuro que le espera se ve muy prometedor.

Zaïre-Emery

Bicampeón de la Champions con PSG a sus 20 años; no nos extrañe verlo levantando la Copa del Mundo con Francia el 19 de julio.

Lucas Bergvall

De lo poco rescatable con el Tottenham esta temporada. Se sigue esperando que brille con Suecia en un escenario importante y el Mundial 2026 es perfecto para eso.

Luka Vušković

Ya hay reportes de que el Madrid y Barcelona se lo pelearán en el mercado de fichajes. El talento está demostrado, pero falta dar el salto con Croacia.

Luka Vuskovic brilla en la Bundesliga

Armando González

Cada que la Hormiga juega, demuestra que ningún escenario le queda grande. El Mundial 2026 podría marcar el inicio de una racha goleadora con selección para él.

Hormiga González con México / Foto: Mexsport

Johan Manzambi

Fue nombrado por UEFA como jugador revelación de la Europa League esta temporada, y jugará su primer Mundial con Suiza a los 20 años.

Pau Cubarsí

Toda una realidad en el Barcelona, al grado de hacernos sentir que lleva años jugando en el máximo nivel. Pero tiene apenas 19 años y va por su primer título con España.

Désiré Doué

Sobran las palabras: bicampeón de la Champions siendo referente del PSG; una versatilidad a la ofensiva como ninguno; vale 120 millones de euros a sus 21 años de edad, e internacional con la absoluta de Francia desde marzo de 2025. Bien puede ser la figura más importante de su generación en el Mundial 2026.

No dudes en comentar en redes si nos falta alguien en esta lista; algún otro jugador que sea una promesa del futbol y el Mundial 2026 se convierta en su primera Copa del Mundo.