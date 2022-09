Los jugadores que contrajeron el 'Virus FIFA' y la compensación económica que recibirán los clubes

Con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, los estrategas de las selecciones calificadas prenden las veladoras cada vez que sus futbolistas van a la cancha para que no se lesionen y lleguen en forma a la Copa del Mundo, pero lo mismo pasa del otro lado. Los clubes le temen al llamado ‘Virus FIFA’, y rezan para que sus figuras no regresen lesionadas durante la actividad de la Fecha FIFA.

En el caso del Barcelona, o no rezan bien o Dios no es blaugrana, ya que fue el equipo más afectado por el ‘Virus FIFA’, pues hasta cinco jugadores volvieron a Cataluña con lesiones, aunque otros equipos como Arsenal, Real Madrid y Milán, no salieron exentos.

Aunque la de septiembre fue como tal la última Fecha FIFA del año, los clubes deben mantener las velas prendidas, pues aún falta el Mundial, que por primera vez se juega en invierno, por lo cual el principal temor de los clubes es perder a sus estrellas el resto de la temporada, con torneos ya avanzados, como por ejemplo Champions League.

Getty Images

El negocio de las lesiones

A la vez, las potenciales lesiones, previo y durante el Mundial de Qatar condicionan las chequeras, pues en caso de requerir algún sustituto, tendrán que abrir la cartera durante el mercado de invierno para buscar jugadores, que en caso de haber disputado la Copa del Mundo, tendrán un valor aún más alto, pues en el mercado no es lo mismo fichar a un mundialista a un jugador que no cuenta con dicho prestigio y experiencia.

Esto sin dejar de considerar que los equipos deben seguir pagando el salario de los jugadores lesionados, por lo cual FIFA tiene que hacerse responsable de alguna forma, especialmente en materia económica.

Getty Images

La FIFA compensa a los clubes por los jugadores lesionados con un monto de 20 mil 458 euros diarios, en caso de que un jugador cause baja por al menos 28 días, lo cual significa que el organismo paga al menos 572 mil 824 euros, es decir, poco más de medio millón.

Barcelona, el club más afectado por la Fecha FIFA antes de Qatar

Barcelona hizo varios fichajes importantes durante el verano y lo peor que le puede pasar es perder a un jugador por lesión. Mucho peor es que se reporten cinco jugadores lesionados y ese es el caso de Héctor Bellerín, Memphis Depay, Frenkie de Jong, Jules Koundé y Ronald Araújo, quien probablemente se pierda el Mundial, pues fue operado y se estima que pueda estar fuera al menos dos meses o hasta tres.

El otro jugador del Barça afectado es Jules Koundé, quien sufrió una lesión en el bíceps femoral y se puede perder hasta un mes, mientras que el resto de lesionados no presentan daños mayores. Entre las lesiones de Araújo y Koundé, Barcelona podría cobrar más de 1.5 millones de euros como compensación de FIFA.

Getty Images

Paradójicamente el Real Madrid no se fue en blanco, pues Luka Modric causará baja por 10 días por una lesión sufrida con la Selección de Croacia y si bien estaría listo para el clásico contra Barcelona, los merengues pierden por lo pronto a dos de sus hombres más importantes, tomando en cuenta la ausencia de Karim Benzema.

Milán de plano tuvo que dar de baja a su portero francés, Mike Maignan, al menos en la lista de la Champions League para dar de alta a Cipiran Tatarusanu, ya que el galo se lesionó en el partido contra Austria y se perderá la actividad de su club al menos hasta el 24 de octubre, por lo cual los rossoneros podrán reclamar la compensación de FIFA.

En tanto, Arsenal le sigue implorando al cielo que las lesiones dejen en paz a Thomas Partey, quien volvió de la Selección de Ghana con una nueva dolencia en la rodilla durante el calentamiento casi una semana después de haber superado otra lesión: los Gunners no han comunicado el tiempo de baja del jugador.

Jugador Club/Selección Periodo de baja Ronald Araújo Barcelona/Uruguay 2 a 3 meses Jules Koundé Barcelona/Francia 3 a 4 semanas Héctor Bellerín Barcelona/España Una semana Memphis Depay Barcelona/Países Bajos Una semana Frenkie De Jong Barcelona/Países Bajos Una semana Luka Modric Real Madrid/Croacia 10 días Mike Maignan Milán/Francia Un mes Thomas Partey Arsenal/Ghana Indefinido