El presente y el futuro de Checo Pérez con la escudería Red Bull y Fórmula 1 depende en gran medida de un hombre, y no estamos hablando ni Christian Horner ni de Helmut Marko, los pesos más pesados dentro de la escudería, sino de un londinense de nombre Julian Jakobi, un contador de alto prestigió dentro del Gran Circo que desde hace muchos años trabaja como manager o representante de varios pilotos y en la actualidad Checo es su mejor cliente.

Julian Jakobi es quien se ha sentado con Christian Horner y Helmut Marko en 2020 y 2021 para negociar los contratos de Checo con la escudería austriaca. El primero fue por un año, con opción a renovar por desempeño, mientras que el segundo fue por dos años. En 2024 es el responsable de dirigir las negociaciones de una segunda renovación. ¿Pero quién es este legendario personaje?

¿Quién es Julian Jakobi, el representante de Checo?

Julian Jakobi nació el 23 de abril de 1951 en la ciudad de Londres, Inglaterra, y se formó académicamente en la Universidad de Oxford en filosofía, política y economía, sin embargo, se graduó en contabilidad en el año de 1977, a los 26 años.

Su ingreso al mundo de la Fórmula 1 y al deporte en general se dio a través de la empresa de representación IMG, que entre su cartera contenía al tenista Bjorn Borg, al golfista Nick Faldo y a los pilotos de Fórmula 1, Ayrton Senna y Alain Prost. En dicha empresa se desempeñaba como jefe de finanzas de clientes internacionales.

Desde este puesto le tocó vivir en carne propia el punto más alto de la rivalidad entre Senna y Prost en McLaren, así como el abandono de Prost, quien se fue a Ferrari para la temporada 1990.

Julian Jakobi y su experiencia con Ayrton Senna

Jakobi dejó su cargo en IMG en 1992 para enfocarse de tiempo completo como representante de Ayrton Senna. Para ese año, Alain Prost se había retirado de Fórmula 1 por un año, de modo que Senna se convirtió en el máximo favorito para ganar aquella temporada, sin embargo Nigel Mansell se impuso con la entonces vanguardista escudería Williams.

En 1993 dirigió las negociaciones para renovar con McLaren, las cuales se alargaron de más, pues finalmente Senna terminó por firmar con Williams, tras el retiro definitivo de Prost en este mismo equipo. Se dice incluso que la llegada de Senna se retrasó dos años, pues en 1992 Jakobi tenía listo el contrato, pero Ayrton decidió quedarse por lealtad a McLaren, pese a la futura salida de Honda como proveedor de motores.

“Recuerdo que fui a Spa con dos contratos para Ayrton, uno para McLaren y otro para Williams. Creo que él sabía que debería haber ido a Williams. Entró el domingo por la mañana y dijo: ‘Me quedaré otro año’. Así que se quedó en McLaren para el 92”, cuenta Julian Jakobi.

Ayrton Senna murió en el monoplaza de Williams el 1 de mayo de 1994. Un día antes, Senna platicó con su novia y con Jakobi, a quienes manifestó su deseo por no correr en Imola. Julian siguió trabajando con la familia de Senna después del fatídico accidente, así como en la fundación del piloto brasileño.

Julian Jakobi, representante de Checo Pérez

Fue hasta 1997 cuando Jakobi fundó la firma Stellar Management Group, con el cual se convirtió en agente de otros pilotos, entre ellos del canadiense Jacques Villeneuve y en 2010 fundó otra empresa, GP Sports Management, la cual dirige en la actualidad y con la cual representa a Checo Pérez desde que era piloto de la escudería Force India.

Con esta firma ha representado a otros pilotos como Juan Pablo Montoya, Sam Bird, Lucas di Grassi o Jean-Eric Vergne, Pietro Fittipaldi y Guanyu Zhou. En 2020, cuando Checo quedó fuera de Racing Point (ahora Aston Martin), se dio a la tarea de buscarle al mexicano un nuevo asiento y le consiguió el mejor lugar tras firmar con Red Bull, gracias al buen rendimiento del mexicano en aquella temporada.

La segunda renovación dependerá mucho del rendimiento de Checo en la pista, y entre mejores resultados obtenga, mejores resultados se darán en el proceso de renovación, sin embargo, en Red Bull ha manifestado que lo ideal sería darle contrato por un año, en lugar de dos o más, como tal vez pretende Julian Jakobi.

Un negociador duro y de reglas claras

De Julian Jokobi se dice que es un negociador duro y estricto con sus propias reglas, entre la cuales destaca el hecho de no revelar información entre sus propios clientes. “Nunca revelaré los detalles financieros de un cliente a otro. La confidencialidad de los clientes es algo que no se puede poner en duda”, manifiesta.

Durante la etapa de mayor rivalidad entre Ayrton Senna y Alain Prost, el brasileño intentó conocer las cifras del contrato del francés, y viceversa. “Intentaron obtener información y yo me negué a darla, y nunca más lo intentaron. Lo que dicen entre ellos está bien. Eso no me molesta, pero nunca me sacarán información”.

