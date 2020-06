“No creo que llenen su estadio”: JC Chávez predice que Mazatlán FC sufrirá en la Liga MX

Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, hizo una predicción que no le gustará nada al Mazatlán FC y es que el expugilista considera que no cree que llenen su estadio cada 15 días debido a que Mazatlán no es un lugar futbolero; gustan del beisbol y del boxeo, que son los deportes más populares del lugar pero el futbol como tal no encaja de momento, por lo que cree que sufrirán para llevar gente a su inmueble.

De acuerdo a una entrevista que dio a ‘ESTO’, Julio César Chávez habló de la creación del Mazatlán FC, equipo que compró la franquicia de Monarcas Morelia y que no ha sido muy bien recibido entre los fanáticos de la Liga MX. Considera que en Mazatlán el futbol no es tan relevante como en el resto del país, por lo que habrá pocos aficionados en el estadio.

“En Mazatlán no hay otro deporte que no sea el beisbol, no es plaza futbolera. Mazatlán es sumamente beisbolero, ahí es beisbol y boxeo. Creo que en Culiacán la gente es más futbolera. En Mazatlán nunca se ha sabido que haya futbol”, mencionó la ‘leyenda’ del boxeo.

Aunado con esto, Julio César Chávez cree que la gente no recibirá del todo bien a Mazatlán FC debido a que el club no nació como tal en ese lugar, sino que como ya dijimos fue gracias a Monarcas Morelia que existió, por lo que habría un cierto rechazo al club por ese motivo.

“Además el equipo no es oriundo de Sinaloa, son de allá de Morelia. No sé qué difícil vaya a ser para que el equipo funcione. No creo que vaya a llenarse el estadio, porque la gente no está acostumbrada a ese deporte“, dijo Julio César Chávez sobre Mazatlán FC.

Finalmente sabe que el Mazatlán FC es un proyecto impulsado por el gobernador del lugar, Quirino Ordaz, por lo que más allá de que él crea que no llevarán mucha gente a su estadio, confía en que las cosas les saldrán bien y que con el paso del tiempo se consolidarán en la Liga MX.

“Ojalá les vaya bien, creo que este proyecto lo hizo el gobernador Quirino (Ordaz) pensando que a lo mejor va ir gente de fuera. Traer gente de Durango, que está cerca; de Escuinapa, de los alrededores, pero te digo, va ser una muy dura tarea. Entonces, el gobernador, que es oriundo de Mazatlán, le está poniendo todas las canicas, ojalá que funcione”, sentenció Julio César Chávez.