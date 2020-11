El polémico cambio de rival de Julio César Chávez Jr. a días de su pelea

Julio César Chávez Jr. quiere cerrar el 2020 con una victoria en su historial y pese a que parecía ya todo estaba arreglado, ha habido un cambio de último momento. El ‘Hijo de la Leyenda’ ya no peleará con Nicolás Masseroni, pues en apariencia no pudo dar el peso, por lo que ahora se medirá ante Boston Jeyson Minda.

Chávez Jr. ha entrenado muy fuerte estos últimos meses y ha declarado en un par de ocasiones que necesita obtener la victoria para que su carrera vaya a la alza… pero Masseroni confesó que el mexicano le dio muchas vueltas al asunto y que siempre buscó arreglar la pelea a su conveniencia.

¿Qué pasó con Masseroni y por qué ya no se medirá a Julio César Chávez Jr.?

De acuerdo a una Storie que el ‘Hijo de la Leyenda’ subió a Instagram, Nicolás Masseroni no dio el peso acordado para subirse al ring el próximo 27 de noviembre ante Chávez Jr. por lo que al no haber cumplimiento de su parte, lo mejor era cambiar de rival.

“Acuérdense que les dije que el rival no pudo bajar el peso. El rival va a ser un ecuatoriano. La pelea sigue, el mismo día. Todo sigue de igual manera, así que nos vemos el viernes“, aseguró Chávez Jr. en su cuenta de Instagram.

Por otro lado Masseroni también comentó al respecto y él comentó que nunca hubo un acuerdo claro con Chávez Jr. sobre el peso para la pelea. Trató se respetar su imagen, no dio mucha impotancia a las declaraciones pero luego de ‘mentir’ una y otra vez, destapó toda la verdad.

“Yo trate de cuidar tu imagen a pesar de que esta bastante lastimada, pero viendo que estás mintiendo y que me decís irresponsable, una acusación totalmente falsa (…) Desde el peso pactado, que quisiste modificar todo el tiempo, hasta la cantidad de rounds, que terminaste modificando, todo fue un desastre. Por consecuencia la palabra de Chávez Jr para mi no vale nada“, se lee en su publicación de Instagram.

Además de esto, Masseroni reveló que Chávez Jr. es quien estaba fuera de peso, por lo que buscaba que él subiera y bajara a su conveniencia y luego de que vio que no había cabida para tener un acuerdo, comentó algunas ‘mentiras’.

“Quiero aclarar públicamente que siempre estuve cerca del peso que se pactó, que era 83KG, y eso jamás fue un problema. Incluso el que está fuera de categoría sos vos, que vas a pelear con un pesado (…) En fin, quiero que sepas que yo jamás me voy a ir a tirar en la lona a un ring, yo voy a pelear, me ganes o te gane, voy a ir a pelear, no sé en qué condiciones va a estar este peleador de Ecuador que llevas en mi reemplazo, solo te digo que cuando quieras PELEAR, estoy listo“, concluyó sobre Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. ahora se medirá ante Boston Jeyson Minda, peleador ecuatoriano de 27 años de edad que parece ser un rival complicado. La pelea se celebrará el próximo 27 de noviembre en las inmediaciones del gimnasio del Parque Revolución, donde habrá un máximo de 530 personas.