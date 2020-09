El ‘Hijo de la Leyenda’ volvió a generar gran polémica. Julio César Chávez Jr habló de la actualidad del ‘Canelo’ Álvarez y comentó que para él está sobrevalorado, pues hay muchos boxeadores mejores que él, demeritó algunos de sus últimos triunfos e incluso lo retó a una segunda pelea. ¿Habrá respuesta?

Julio César Chávez Jr se la ha pasado de polémica en polémica durante toda la cuarentena: primero fueron sus videos hablando del coronavirus y de la creación de los murciélagos, pasó a sus teorías de conspiración y todo terminó en una suspensión indefinida que recibió hace unas semanas.

Los ataques de Chávez Jr contra el ‘Canelo’ Álvarez

En entrevista con el programa ‘Zona Mixta’ de Telemundo, Chávez Jr se dio el tiempo de hablar de lo que pensaba sobre el ‘Canelo’ Álvarez, donde en primera instancia, como ya se dijo, consideró que está sobrevalorado, pues aceptó que es bueno, sí, pero cree que en muchas de sus peleas ha recibido ayuda y en otras ha ganado por circunstancias ‘extrañas’.

“Canelo es un boxeador bueno, pero, en estos tiempos, es uno sumamente sobrevalorado. Para mí y, para muchos, de sus últimas 10 peleas, ha tenido ventaja en el peso. En las dos con Golovkin empató y perdió (el kazajo); con Miguel Cotto pudo haber sido empate y, conmigo, hicieron trampa en el peso, al pesarme a las 9 horas y no comer hasta la 1 de la tarde, algo que nunca en la historia se ha visto”, mencionó Julio César Chávez Jr en entrevista.

Además de esto, el ‘Hijo de la Leyenda’ dio algunos nombres de boxeadores que cree que están por encima del ‘Canelo’ Álvarez, pues pese a que se le brinda mayor atención al mexicano, no es el mejor del mundo.

“Hoy por hoy, los mejores boxeadores del mundo están Vasyl Lomachenko, Terence Crawford y Errol Spence. Todos ellos, por encima de Canelo y fácil”, dijo Chávez Jr.

Finalmente Chávez Jr le lanzó un reto al ‘Canelo’ Álvarez y es que él está seguro que si le dan un tiempo mayor para prepararse y si la pelea se hace en un peso adecuado, sin duda podría brindar un mejor espectáculo, incluso ganarle, pues en su primera pelea las condiciones no lo favorecieron en nada.

“Me gustaría la revancha en el peso que se debe. Sí, fue difícil perder, pero esa en especial al ver todo lo que pasó, estoy completamente seguro que al 100 por ciento y mejor preparado, podría dar una mejor pelea. La primera estuvo muy aburrida y se notó lo que estoy diciendo. Mi enfoque en ese momento no estaba en el boxeo. Me preparé, pero no con la convicción de querer ser el mejor del mundo”, sentenció Chávez Jr, quien peleará el próximo 25 de septiembre.