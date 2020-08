Un par de semanas después de que se diera a conocer la suspensión para el mexicano Julio César Chávez Jr. por problemas para obtener un control antidoping, el ‘Hijo de la Leyenda’ ha anunciado su regreso al ring en México.

Chávez Jr, fue suspendidó por la Comisión Atlética de Nevada a finales del 2019, previo al combate contra Daniel Jacobs, por lo cual cambió la sede de dicho combate a Arizona, donde le aventaron de todo tras rendirse tras el quinto asalto.

El 17 de julio la Comisión Atlética de Nevada suspendió al mexicano de manera indefinida y se extendió el castigo a Arizona, por lo que el ‘Hijo de la Leyenda’ peleará en México, específicamente en el Foro Pegaso de Toluca, la capital del Estado de México.

Fecha y transmisión

El regreso de Chávez está planeado para el 17 de octubre y la peculiaridad es que ante el contexto actual de la pandemia del coronavirus, no habrá público en las tribunas, pero sí en autos, pues habrá una especie de autocinema, sólo que en lugar de ver una película, se disfrutará de una pelea de box.

El Foro Pegaso anunció en julio que se convertiría en el primer escenario en México para autoconciertos, de acuerdo con warp.la, por lo que se aplicaría el mismo formato para la pelea.

Además, el combate sería transmitido por la plataforma de la cadena Cinépolis. “Será una pelea a 10 rounds por un título. Tengo una función entera, que va a ser transmitida a nivel mundial por Cinépolis, es decir que mi combate lo van a pasar por medio de una plataforma digital. Será el primer evento boxístico en la historia que se va a poder ver por carros (vehículos). Van a entrar carros al Foro Pegaso de México”, comentó de acuerdo con Infobae.

¿Quién será el rival?

Aun no se establece el rival para Chávez, sin embargo se especula que podría ser el también mexicano Mario Abel Cazares, quien derrotó nada más ni nada menos que a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en una olimpiada nacional, la cual no forma parte del registro del tapatío, pues no era profesional.