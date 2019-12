¿Neta? Chávez Jr. cree que su carrera aún no ha terminado pese a la derrota con Jacobs

El pasado viernes 20 de diciembre, Julio César Chávez Jr recibió un polémico KO técnico ante Daniel Jacobs que hizo que toda la afición lo abucheara en Phoenix, Arizona. Pese a esta derrota el mexicano cree que aún no está acabado, pues consideró que su rival fue ‘cochino’ y ya habría pedido la revancha ante él.

De acuerdo a declaraciones del diario ‘Récord’, Julio César Chávez Jr. habló luego de sufrir esta derrota ante Daniel Jacobs. Más allá de todas las críticas que ha recibido, él quiso dejar claro que ese KO fue meramente circunstancial, pues nunca recibió un verdadero golpe que lo hiriera, más bien fue el estilo de Jacobs lo que provocó el sangrado y después la derrota.

“Quiero aclarar que nunca sentí que Jacobs me venciera boxísticamente. Simplemente me metió mucho los antebrazos, me metió un codazo… Tiene un estilo muy marrullero, creo que no se vale. No hubo un golpe que él me hiciera daño”, comentó el ‘hijo de la leyenda’.

Aunado a esto, Chávez Jr. dejó ver que al menos desde su perspectiva, iba ganando el combate, pues de no ser por esos golpes que menciona y el sangrado que tuvo, todo hubiera sido diferente, por lo que espera tener la revancha con Daniel Jacobs.

“Con todo respeto, Jacobs es un peleador cochino, no me dejó pelear, pero pedimos la revancha, no sé si se pueda dar, yo llegué a lastimarlo en el quinto round, pero el parteaguas fue la cortada”, dijo Chávez Jr.

Finalmente Julio César Chávez Jr. dejó claro que su carrera no ha terminado. Si bien muchas personas creen que ya no tiene que hacer nada como boxeador, él quiere demostrar que se equivocan, por lo que quizá en el 2020 nos sorprenda con alguna pelea más.

“A los que dicen que estoy acabado, acabado no estoy y ya lo van a ver”, sentenció Chávez Jr.

El resultado oficial fue un KO técnico en contra de Julio César Chávez en el sexto round, pues el mexicano al no querer salir a disputar este episodio, perdió automáticamente.