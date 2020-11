Que dice julio César Chávez Jr. que se quiere retirar bien, “no como mi papá”

Si creían que Julio César Chávez Jr. estaba retirado, después de aquella noche en la que hizo enojar al público tras abandonar la pelea contra Daniel Jacobs, están equivocados. El ‘Hijo de la Leyenda’ peleará el 27 de noviembre, en Culiacán, Sinaloa, contra el argentino Nicolás Masseroni.

El combate se realizará en territorio mexicano, pues cabe recordar que

Chávez Jr. está suspendido por la Comisión Atlética de Nevada y desde ese año la suspensión aplica también en otras partes de Estados Unidos.

De acuerdo con una entrevista de Chávez Jr. a Marca, el objetivo de esta pelea es empezar a cambiar su imagen para cuando llegue el momento del retiro lo haga en óptimas condiciones, “no como mi papá”.

“Sigo boxeando porque me falta algo por darle al boxeo y porque quiero terminar la carrera ganando y con la frente en alto, no como mi papá, ya con mucha edad y en su peor momento, quiero terminar la carrera de una buena manera, que la gente vea que me retire bien del box y que no me quede nada por hacer”, mencionó el Jr.

Así se retiró Julio César Chávez

Julio César Chávez González (o sea el papá) se retiró en 2005, a los 43 años de edad, con un nivel cuestionable, aunque con una trayectoria envidiable de 89 peleas sin conocer la derrota (13 años invicto), cinco títulos mundiales y 37 peleas de títulos mundial, que hasta la fecha es un récord.

Chávez Jr. tiene 34 años y en lo que le queda de carrera desea volver a las grandes ligas y enfrentar a rivales de jerarquía, sin darle prioridad al hecho de ganar títulos mundiales.

“No es mi prioridad retirarme como campeón del mundo, hay muchos cinturones. Si gano uno será bien recibido, pero si peleo con los mejores es lo que más quiero. Quizá a mediados del siguiente año tenga una pelea grande, no necesariamente por un cinturón”, mencionó.