Julio Urías asegura que tuvo una temporada de ensueño gracias a sus 20 victorias en la MLB

¡Es histórico! Julio Urías no solo logró consolidarse como abridor de los Dodgers en 2021, sino que se convirtió en el primer mexicano líder de victorias en una temporada de MLB e igualó a Fernando Valenzuela, Esteban Loaiza y Teodoro Higuera como los únicos mexicanos con al menos 20 triunfos en un año.

El desempeño del ‘Culichi’ también es trascendental para todo Los Ángeles. El equipo está empatado con los San Francisco Giants en la pelea por el título del Oeste en la Liga Nacional y los lugares de la postemporada se definirán en el último juego de la campaña regular.

Pero antes de cualquier otra cosa, Julio Urías tuvo la oportunidad de mostrar su satisfacción por la cantidad de victorias que consiguió. Asimismo, reveló las palabras del mánager Dave Roberts al terminar su última salida del año.

“Es algo increíble, de ensueño. Es una temporada soñada, me siento muy contento y bendecido. (Roberts) Me dijo que excelente trabajo y excelente temporada. Me sentí muy contento y con la ovación de la gente fue increíble“, relató el pitcher en conferencia de prensa.

Por otra parte, Julio Urías fue cuestionado sobre sus objetivos con los Dodgers, que pasaron por terminar la temporada como abridor y luego cambiaron a alcanzar las 20 victorias. Sin embargo, el lanzador mexicano aseguró que su prioridad era otra:

“Primeramente bendecido por terminar la temporada saludable. Ese era el más grande reto, por algo me he preparado tan fuerte y pienso que gracias a eso pude lograr una temporada sana. Con salud, los demás números vienen y con el 100 por ciento que uno pone cada 5 días. Todo se lo debo a la salud y al trabajo“, señaló.

Luego de las 20 victorias, ¿Julio Urías en postemporada?

La respuesta parece bastante obvia, pues la ausencia de Trevor Bauer por las acusaciones de violencia provocó que hubiera una nueva cuarteta de estelares en los Dodgers: Clayton Kershaw, Max Scherzer, Walker Buehler y Julio Urías.

El ‘Culichi’ se dijo consciente de lo que afrontó contra los Brewers y de lo que vendrá en postemporada, ya sea como campeones de división o en comodines. No obstante, el reto que esto representa no será un obstáculo independientemente de que se le utilice como abridor o relevo.

“Todo cambia en la postemporada. La adrenalina y el fallar es muy mínimo, tenemos que estar enfocados y fallar lo menos posible. Eso le da un cambio a nuestro cuerpo, ya veremos cómo me siento mañana y estaré disponible para lo que el equipo pida“, expresó Urías.