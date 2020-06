Junta de dueños aprobó la venta del Querétaro a dueños del Atlante pero NO desaparecerá

Lo que se venía manejando desde hace unos días como un rumor, hoy es una realidad. Tras la junta de dueños de la Liga MX, se acordó que la venta del Querétaro es un hecho por lo que a partir de este momento pasa a ser propiedad de los dueños del Atlante, hecho que no quiere decir que van a desaparecer, como pasó con Morelia por ejemplo pero sí trae una serie de hechos que hay que tener en cuenta.

Primero hay que tener en cuenta que el Querétaro fue el ‘objetivo’ del Atlante por los temas de multipropiedad y es que al pertenecer a Grupo Caliente, al igual que los Xolos de Tijuana, tenían que liberarse de alguno de los dos equipos, hecho que terminó afectando a los ‘Gallos’.

Ahora, con la venta confirmada del Querétaro a los dueños del Atlante, el equipo no va a desaparecer pero sí va a sufrir cambios estructurales y en la parte directiva.

¿Qué pasará entonces con el Querétaro en la Liga MX?

Los Gallos del Querétaro seguirán jugando de forma habitual, no tendrán problema alguno, seguirán en La Corregidora y no van a desaparecer. Sólo cambiaron en su parte estructural y no más aunque ojo, se dice que en unos meses podría haber un plan de mudanza, algo no confirmado pero que no hay que olvidar.

No se transformarán en el nuevo Atlante, no se mudarán a la Ciudad de México y mantendrán su escuadra como tal, con el hecho adicional de que ya no hay multipropiedad con Grupo Caliente.

¿Y qué onda con el Atlante?

El Atlante sí estaría en vías de una posible mudanza a la Ciudad de México pero para jugar en la nueva Liga de Desarrollo, misma que estaría supliendo el Ascenso MX, pues sería lo más viable a corto plazo para no tener problemas en ingresar a esta competencia.

Se dice que estarían llegando al Estadio Azteca donde compartirían ‘casa’ con el América y Cruz Azul, cancha que no es desconocida para el club ya que hace años ya jugaban aquí, previo a mudarse a Quintana Roo. Otras opciones que manejan es jugar en el Estadio Azul o en el Estadio del IPN, mismo que no urge tanto resolver ahora ya que tienen una prórroga más para confirmarlo.

¿Hay posibilidades de ver al Atlante en la Liga MX a corto plazo?

No se ve factible, parece que la venta de franquicias y transformación en otras parará de momento pero así como se ha manejado la Liga MX y la ‘fiesta’ que traen en los últimos días, no se nos debería hacer muy extraño y es que ya teniendo al Querétaro en sus manos lo de menos sería aprovechar el final de un torneo y transformarlo en el Atlante, así que ya veremos qué ocurre en unos días.