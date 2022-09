"No sean piel delgadita": El mensaje de Jürgen Damm a la afición de Chivas después del Clásico Nacional

Los días pasan y el Clásico Nacional sigue dando de qué hablar. América venció a Chivas, antes del partido hubo declaraciones sobre cuál de los dos equipos es más grande y finalmente los jugadores azulcremas usaron sus redes sociales para echar carrilla, incluido Jürgen Damm.

El mediocampista de las Águilas publicó un video después del partido y no perdió la oportunidad de reírse un rato. Ese famoso “Gonzalo, te están viendo tus hijos“, que ha protagonizado tantos memes, fue el elegido y no le gustó nadita a los chivahermanos.

Pero como ya es costumbre, Jürgen Damm está muy activo en redes. Un rato después, publicó una respuesta para aquellos que lo criticaron.

Mexsport

El trolleo de Jürgen Damm a los aficionados de Chivas

El futbol tiene dos caras y dependiendo en cual está tu equipo, puedes burlarte del acérrimo rival o toca aguantar la carrilla; eso sí, siempre respetando a los demás. Como futbolista, Jürgen Damm recibe miles de mensajes al día y no precisamente amables.

Así que el jugador del América mandó un mensaje muy claro a la gente de Chivas. Además de recordar cuando Miguel Ponce le picó los ojos a Henry Martin e incluso las cuentas oficiales del club se burlaron, Damm aclaró que no le faltó el respeto a nadie y que así debe ser el futbol.

“No se enganchen, es carrilla sana. Cuando le picaron los oclayos a mi hermoso Henry Cracktin (que por cierto fue una agresión) lo festejaron como un título y no decían nada. Ahora que subo un video sano-chistoso, se enojan e indignan. No sean piel delgadita, ustedes me dicen de todo y no ando llorando. Es parte del futbol, siempre con respeto pero sobre todo en paz y en familia“, redactó Jürgen Damm en su segundo post.

Y eso no fue todo. Los comentarios de esas publicaciones también fungieron como espacio para que Jürgen Damm explicara que la interacción debe ser respetuosa de su parte hacia la afición y viceversa.

“Que no jugué, que no se mandar centro, etc etc etc. pero aguanto y respeto a todos y cada uno de sus comentarios. Si quieren interactuar con gusto lo hacemos pero que aguanten y que siempre sea con respeto y educación. Saludos“.

Captura de pantalla