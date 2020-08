Pese a todos los méritos que ha hecho y ser el sustento del FC Barcelona desde hace un tiempo, para Jurgen Klopp no es suficiente. El técnico del Liverpool consideró que Lionel Messi ‘no ha ganado nada importante’ desde que se fueron Xavi Hernández y Andrés Iniesta, recalcando que el mejor del mundo es Cristiano Ronaldo, pues a diferencia de él, sí ha ganado títulos con su selección y en distintos países.

Lionel Messi podría salir muy pronto del FC Barcelona y es que pese a que La Liga apoya al conjunto ‘Culé’ para que el argentino no salga de España, él quiere afrontar un nuevo reto en su carrera… y quizá verse frente a frente ante Jurgen Klopp.

Las críticas de Jurgen Klopp a Lionel Messi

Jurgen Klopp habló para el diario italiano ‘Tuttosport’ donde confesó que Messi no es de su total agrado. Considera que ha sufrido mucho en el Barcelona desde que se fueron Xavi e Iniesta pues no ha ganado algún trofeo relevante, tampoco ha brillado en algún otro país y lo comparó con Cristiano Ronaldo, quien hoy en día está ‘brillando’ con la Juventus en Italia.

“Cristiano Ronaldo podría retirarse en cualquier momento, pero lo ganó todo. Títulos con sus clubes, con Portugal, trofeos individuales. Messi, en cambio, todavía tiene que dar mucho al fútbol, no ha ganado nada importante para su selección, y desde que se despidieron del Barcelona Xavi e Iniesta, no ha ganado nada de importancia”, comentó Jurgen Klopp.

Por si esto fuera poco, el técnico del Liverpool también criticó al FC Barcelona, pues sabe que desde que se implementó el VAR en España ahora les cuesta ganar sus partidos y más si son fuera del Camp Nou.

Jurgen Klopp esperaría que Lionel Messi afronte otro reto en su carrera y la posibilidad de ir a la Premier League con el Manchester City le agrada… pero sabe que el panorama hoy en día es un tanto complicado.

“Y ahora, con el VAR, no puede ganar fuera del Camp Nou. El tiempo muestra la realidad, Ronaldo es el mejor del mundo, Messi es quizás el mejor del Barca. Messi nunca ha jugado en otra liga que no sea la española. El fútbol es diferente aquí en la Premier. Me gustaría verlo pero no estoy seguro de que lo haga“, sentenció Jurgen Klopp.

El panorama del astro argentino

Los últimos reportes indican que Lionel Messi y su padre se reunirá con el FC Barcelona este miércoles para determinar el futuro del ’10’. El argentino quiere irse al Manchester City como agente libre pero el club dice que sólo podrá salir si pagan 700 millones de euros por él. Un pleito legal vendría en camino pero ya veremos qué ocurre en torno a esta situación.