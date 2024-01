Lo que necesitas saber: Virgil van Dijk llegó al Liverpool en el 2018.

Hace unos días, Jurgen Klopp anunció su salida definitiva del Liverpool y aunque varios corazones de los aficionados, jugadores y hasta directivos se rompieron con su decisión, el capitán de los ‘Reds’, Virgil van Dijk se comprometió a hacer de la última temporada de Jurgen, la mejor.

Y es que después de nueve años, Klopp dejará el banquillo del equipo inglés porque siente que ya no está al nivel que se necesita para un cargo así, por eso es que sus jugadores o al menos, Van Dijk quieren hacer memorable su último año.

“Klopp significa mucho para mi” Van Dijk

Virgil van Dijk llegó al Liverpool en el 2018 procedente del Southampton y desde entonces siempre contó con la confianza de Jurgen Klopp, el entrenador rápidamente vió en él al capitán que el equipo necesitaba, por lo que su salida representa un duro golpe para el neerlandés y todo el equipo; “Es difícil de aceptar, porque creo que el entrenador significa mucho para nosotros, para mí, para el club y para toda la Premier League”.

Virgil on the boss ?️ pic.twitter.com/mw1TwnasTu — Liverpool FC (@LFC) January 27, 2024

En la temporada 2018-19, Van Dijk fue nombrado ‘Jugador del año’ y Jurgen Klopp le dedicó unas conmovedoras palabras; “¿Quién hubiera pensado eso cuando empezó en Holanda? Creo que no todos vieron inmediatamente qué tipo de jugador se esconde en este cuerpo gigante. Estoy muy feliz de poder estar un poco cerca de ese desarrollo. ¡Me encantaría pensar que es por mi culpa! Pero obviamente no lo es, ya era el jugador que es ahora cuando lo compramos al Southampton“.

Por eso es que su equipo está más que comprometido con hacer que la última temporada de Klopp en el Liverpool sea más que inolvidable, se podría decir que el grupo encontró una motivación extra para buscar llegar a lo más alto en cada una de las competencias en las que participan.

“Tal vez incluso les dé un impulso adicional para hacer eso más o tal vez disfrutarlo un poco más juntos y hacer la última parte de la temporada, la mejor que ha tenido jamás entrenador en el club“ Virgil van Dijk sobre Jurgen Klopp

Van Dijk quiere cumplir los objetivos de Klopp

Klopp decidió dar un paso al costado de la dirección técnica de Liverpool, algo así como lo que hizo Luciano Spalletti con el Napoli tras conquistar el Scudetto en el 2023.

“Aún tenemos muchos objetivos que alcanzar este año y por qué no terminar la temporada en lo más alto y también con celebraciones para el jefe” Virgil van Dijk, capitán del Liverpool

En aquel entonces el italiano dejó al conjunto ‘Napolitano’ porque se sentía agotado tras la complicada temporada que le tocó vivir para romper la sequía de 33 años del equipo, además aseguró que ya no se encontraba con la fuerza suficiente para seguir al frente del equipo, tal como Klopp ahora con los ‘Reds’.

Y para fortuna de Jurgen, sus jugadores entienden que su decisión la tomó por el bien de su familia y por eso es que van a intentar darle un cierre de ensueño a su etapa con los ‘Reds’, un trabajo que también dependerá del capitán, que desde ahora evita que sus compañeros se distraigan.

“Para mí, personalmente, mi mentalidad es asegurarme de que los objetivos que tenemos y los objetivos que intentamos alcanzar no se vean perturbados por las noticias“ Virgil van Dijk

Aún no se conoce el futuro de Jugen Klopp, lo que sí es un hecho, según sus palabras, es que pase lo que pase no volverá a dirigir otro equipo en la Premier League debido al amor que siente por el Liverpool, así que después de su descanso no lo volveremos a ver en Inglaterra.

