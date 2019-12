Las palabras de Jurgen Klopp sobre Rayados luego de eliminarlos: "Son buenísimos"

Las semifinales del Mundial de Clubes han terminado y no cabe duda el juegazo que vivimos entre Rayados y Liverpool. Jurgen Klopp, quien en un inicio no conocía al futbol mexicano ni al Monterrey, se fue con buena impresión de este encuentro y es que admitió que el equipo mexicano ‘es buenísimo y tiene muy buenos jugadores’, aunque de igual forma fue crítico y dijo que no pueden hacer un juicio completo con sólo un partido.

De acuerdo a declaraciones retomadas de ‘ESPN’, Jurgen Klopp habló luego de las semifinales ante Rayados donde reveló que este encuentro fue mucho más parejo de lo esperado. Se va con una buena imagen del futbol mexicano, sabe que hay un gran nivel aunque generalizarlo sería un error, pues sólo se han medido ante Monterrey.

“¿Por qué debemos de pensar que el fútbol europeo está por encima de todos? No puedes juzgar a un equipo por un juego. Monterrey tiene buenísimos jugadores, su equipo igual aunque hay que seguirlos”, dijo Jurgen Klopp.

Aunado a esto, Klopp aplaudió las decisiones que tomaron los jugadores y el ‘Turco’ Mohamed, pues le complicaron el encuentro hasta el último segundo al Liverpool, por lo que aplaude lo hecho en la cancha y realzó su labor.

“Tienen muy buenos jugadores en Monterrey y han dominado en varias partes del partido, y también los cambios en transición, de formación en defensa, eso nos creo muchos problemas”, mencionó el DT del Liverpool.

Para finalizar, Jurgen Klopp aceptó que temió el irse a los tiempos extras, pues cualquier cosa pudo haber sucedido, por lo que valora el ganar en el tiempo regular y espera salir avante del Mundial de Clubes.

“Honestamente tuve miedo de ir a los tiempos extra. Sabía que sería un partido difícil. Creo que no estamos aquí para decir quién es mejor, Europa o América, sólo podemos seguir trabajando y dar lo mejor”, sentenció.

Liverpool se medirá al Flamengo en la final del Mundial de Clubes mientras que Rayados jugará contra el Al Hilal por el tercer lugar del torneo.