¿Y el gasto? Justin Jaynes apostó (y perdió) todo el salario de su pelea de UFC en él mismo

Siempre es bueno tener confianza en uno mismo, pero a tampoco hay que llegar a los extremos y esto lo aprendió Justin Jaynes, quien confió en su preparación y su habilidad dentro del octágono para su última pelea, que decidió apostarse una cantidad de dinero.

Sí, como lo leen, contra su rival y con la confianza en su juego, apostó a que ganaba la pelea y la cantidad de dinero que decidió apostar no fue otra que la ganancia que se llevaría de la pelea a la que le apostó, literal, fue un doble o nada para él.

Su rival sería Charles Rosa, un experimentado peleador dentro de la UFC, pero eso poco le importó, pues con todo y el recorrido de su rival en la empresa y 3 derrotas en las últimas peleas de Justin Jaynes, aun así arriesgó todo a su nombre.

¿Cuánto apostó? Pues nada más ni nada menos que 25 mil dólares, que es lo que ganaría de su pelea contra Charles Rosa, así que como en la baraja, salió tablas, bueno, con una derrota y hasta un posible despido de la UFC porque ya son 4 derrotas consecutivas.

¿Justin Jaynes se arrepiente de apostar todo a su nombre?

Para Justin Jaynes no fue un golpe a su bolsillo, dice él, pero seguramente su pareja no pensará lo mismo. En entrevista para TMZ Sports, dijo que no afectó su economía y que aún puede mantener a su familia sin problema alguno.

De hecho, no aprendió de sus errores porque busca la revancha contra Charles Rosa: “A la mierda, vamos a ejecutarlo, doble o nada“, dijo Jaynes con la misma confianza con la que apostó su primer cheque de pelea el pasado sábado 26 de junio.

“Realmente no me arrepiento de nada. Vivo un estilo de vida de alto riesgo y alta recompensa. Necesito recuperar mi dinero de todos modos, hombre. Es solo una de esas cosas, como dije, entrené muy, muy, muy duro. Fue mi motivación, había mucho en juego en esta pelea“, fueron sus palabras tras la derrota.

Hay que darle crédito, pues Justin Jaynes no perdió por la vía de la sumisión ni por nocaut y mucho menos por decisión unánime, fue por decisión divida, así que estuvo a sólo algunos puntos de ganar el doble en su pelea, así que puede ponerse en la posición del doble o nada, si la UFC lo permite.