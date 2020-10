La nueva normalidad en la Serie A ha traído ciertos conflictos con los protocolos sanitarios, los cuales ponen en duda el partido entre Juventus y Napoli, equipo en el que milita el mexicano Hirving Lozano.

La región de Campania, de la cual Nápoles es la capital, ha registrado un ascenso importante en el número de contagios activos, por lo que ha fortalecido las restricciones sociales, con el fin de evitar un rebrote mayor.

Ante esta situación, Napoli canceló su viaje a Turín este sábado para encarar a la Juve, por lo que en un principio el partido sería aplazado, pero las cosas cambiaron el curso debido a que la Juve lanzó un comunicado en el que aclaró que se presentaría al juego.

“Juventus Football Club anuncia que el primer equipo saldrá al campo para el partido Juventus-Napoli mañana a las 20:45 horas, según lo previsto en el calendario de la liga de la Serie A”, informó la Juve.

Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A.

— JuventusFC (@juventusfc) October 3, 2020