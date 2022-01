¡13 segundos, 13 dólares! El enorme gesto de los aficionados de los Chiefs en honor al partidazo contra Bills

Con sólo 13 segundos, los Kansas City Chiefs empataron el partido de la ronda divisional contra los Buffalo Bills 36-36 en el último cuarto del partido, cuando los Bills ya festejaban el pase a la final de la Conferencia Americana. El juego se definió en tiempo extra y los Chiefs están de regreso en la antesala del Super Bowl por cuarta ocasión consecutiva.

Al día siguiente se sugirió en redes sociales hacer donaciones de 13 dólares, en referencia a esos 13 segundos mágicos. La propuesta nació en la cuenta de Twitter de Chiefs Kingdom Memes (@ChiefsMMZ) y la idea original era realizar estas donaciones a la fundación de Patrick Mahomes, el artífice de la remontada.

Sin embargo, la idea tomó otro rumbo, en concreto hacia a Buffalo, para reconocer el partidazo que ofrecieron los Bills, que por muchos es considerado el juego de la temporada y el mejor de los últimos años.

De esta manera, las donaciones fueron a dar a la fundación de Josh Allen, quaterback de los Bills y desde el lunes 24 de enero hasta el miércoles 26 se habían contabilizado 12 mil donadores, que de 13 dólares habían alcanzado la cifra de 223 mil dólares.

An incredible $178,000 from over 9800 donors has been donated in just over 24 hours from #ChiefsKingdom Thank you all! These donations help the ongoing need and ensure our team has the tools, training and programs to care for the kids in WNY ❤️ pic.twitter.com/wWXvDXxjXF

— Oishei Children’s Hospital (@OCHBuffalo) January 26, 2022