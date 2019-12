Los Kansas City Chiefs tuvieron un día de campo y despedazaron a los Chicago Bears 26-3, que se quedaron muy lejos de ser un rival que pusiera en predicamentos a Patrick Mahomes, amo y señor del partido.

Los Chiefs llegarán a la última semana con marca de 11-4, mientras que Chicago quedó con marca negativa de 7-8.

Mahomes armó el primer castigo para los Bears abriéndose paso vía terrestre y después de 12 yardas puso las cosas en orden en el primer cuarto.

.@PatrickMahomes takes it himself for the 12-yard rushing TD! #ChiefsKingdom

— NFL (@NFL) December 23, 2019

El partido estaba encaminado a un triunfo sin complicaciones para los Chiefs, pero para evitar sorpresas, Harrison Butker pateó de 56 yardas para redondear 10-0. De todos modos llegó en la parte final el segundo touchdown de Kansas, con un envío de Mahomes a Travis Kelce para el 17-0.

Después del descanso, Eddy Pineiro hizo los puntos de la honra para Chicago con un gol de campo de 46 yardas y eso es todo lo que tenemos que decir acerca de los Bears en el partido.

El siguiente golpe en contra de lo que quedaba de Chicago volvió a formarse desde el brazo de Mahomes, quien en el último cuarto soltó para 14 yardas a Damien Williams, sin embargo, el punto extra se quedó para mejor ocasión.

.@PatrickMahomes third total TD of the night puts the @Chiefs up 23-3. #ChiefsKingdom

— NFL (@NFL) December 23, 2019

El último clavo en el ataúd lo puso Butker con un gol de campo que le dio forma a los 26 puntos de Kansas.