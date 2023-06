No fue la temporada perfecta para decir adiós y tampoco fue el marcador que todos el madridista hubiera querido, pero eso no le restó emotividad a la despedida de Karim Benzema con el Real Madrid después de 14 temporadas y 25 campeonatos. El francés no renovará contrato y disputó su último partido como merengue en el empate 1-1 contra el Atlhetic de Bilbao.

Real Madrid se quedó sin el título de liga ni el de Champions, aunque ganó la Copa del Rey, el último título de Benzema como jugador blanco. Previo al partido, el equipo merengue hizo oficial la salida de su delantero, que al menos alcanzó a despedirse con un gol.

Benzema se despidió por todo lo alto / Getty Images

La despedida y el último gol de Benzema con el Real Madrid

El Bilbao se puso adelante en el marcador con el gol de Oihan Sancet a los 49 minutos, y Benzema firmó el empate al 72’ desde el punto penal y casi enseguida llegó el momento de despedirse formalmente del Real Madrid, pues salió de cambio en lugar de Luka Modric, a los 74 minutos.

El delantero francés tardó en cruzar la línea de banda ya que sus compañeros titulares acudieron a él para estrecharle la mano. Finalmente el francés cruzó la línea y puso punto final a su historia como merengue, aunque el momento más emotivo fue cuando el plantel blanco se aceró y lo levantó. Se dice que Benzema irá a jugar a la liga de Arabia.

Manteo de despedida a Benzema, Asensio, Hazard y Mariano ?? pic.twitter.com/PXtqRIqPOo — Cristiano Ronaldo RM ? (@Cr7Fran4ever) June 4, 2023

Real Madrid respira en masa salarial

A diferencia del Barcelona, las finanzas del Madrid no sólo son estables, sino que hay espacio y dinero para pensar en el rearmado del equipo merengue, pues tras la salida de Benzema, el Madrid se libera de 30 millones de euros en salario, a los cuales hay que sumar los 28 millones que dejará de pagar el equipo blanco a Eden Hazard.

A estas dos salidas hay que agregar los nueve millones de Marco Asensio y Mariano, por lo cual los merengues liberan 76 millones de euros en masa salarial, de modo que el mercado de verano en Europa se va a poner bueno.

Florentino Pérez tendrá que reestructurar al Real Madrid / Getty images