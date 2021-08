Kevin Cordón, el guatemalteco que brilla en el bádminton y tiene estrecha relación con México

¡Latinoamérica pisa fuerte! El bádminton en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 nos ha regalado momentos muy especiales, pues cuenta con el guatemalteco Kevin Cordón. El veterano sorprendió durante toda la justa y se metió al cierre del torneo.

Desafortunadamente, el jugador de 34 años de edad no pudo llegar a la Final. En la instancia previa quedó eliminado a manos del surcoreano Heo Kwang-hee y su última esperanza de medalla en Tokio 2020 es pelear por el bronce.

Esta es su tercera participación olímpica. En Londres 2012 alcanzó los octavos de final y en Río 2016 no pudo superar la Fase de Grupos por una lesión. No obstante, ese era solo el inicio de algo mucho más grande, que por cierto cuenta con un poco de ayuda mexicana.

¿Qué relación tiene Kevin Cordón con México?

Los mexicanos llegaron a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por todos lados. Deportistas, entrenadores, árbitros, jueces y muchos más, encontraron su lugar en la justa. El caso de Kevin Cordón es particular a través de su preparador físico.

El gran desempeño del guatemalteco es resultado de su trabajo en conjunto con el entrenador indonesio Muamar Qadafi y con Marco Garrido. Oriundo y entrenador de la selección de bádminton de Nuevo León, le abrió las puertas a su exitosa familia.

“Yo jugué un torneo en Los Ángeles, en diciembre 2017, perdí y el profesor Marco Garrido se me acercó y me dijo que me veía un poco lento, un poco cansado. Me dijo que me daba la oportunidad de entrenar con ellos. Lo vi con mucha sinceridad y deseos de ayudarme.

“En enero del 2018 voy con él, me hacen las pruebas médicas y comenzamos esa aventura hasta los Juegos Olímpicos. Fue la mejor decisión que he tomado. Gracias a Dios que me puso a esa familia, no lo hacen por llevarse el mérito, sino porque sienten algo bonito por mí“, contó en Tokio 2020.

Con grandes esfuerzos y mucho entrenamiento, Kevin Cordón clasificó a los Juegos Olímpicos. Conforme avanzó en el camino, sorprendió a propios y extraños. Sin embargo, lo más importante es que está a solo un juego de quedarse con la medalla de bronce.