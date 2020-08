Ahora el ‘Kikín’ Fonseca y el Werever imitaron la ‘bronca’ entre Ochoa y Luisito Comunica

Después de que Guillermo Ochoa fuera comparado físicamente con el youtuber ‘Luisito Comunica’ (y luego tuviera que ofrecer disculpas), las reacciones no han parado y ahora hasta han sido imitados por otro personaje del mundo del futbol, Francisco ‘Kikín’ Fonseca y uno de los íconos del Youtube, Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro.

Ochoa fue comparado con Luisito Comunica durante una transmisión en stream y e portero del América respondió que la comparación no era justa, pues él sí hace ejercicio en el gimnasio y mantiene una buena alimentación, lo que provocó que el youtber respondiera en Twitter, aunque después borró el cometario.

Ahora resulta que ‘Kikín’ fue comparado físicamente con el Werever el por un usuario en Twitter, que posteó: “Que jodido está el Kikín”.

No Jodas ahora si me diste en mi mauser y me bajaste toda la moral. 😢😢😢 no pensé que me veía tan jodido 😂😂😂😂😂 https://t.co/gGt7nz522R — KIKIN FONSECA (@kikinfg) August 1, 2020

El exdelantero del Cruz Azul, Atlante y Tigres respondió y se prendió al mecha: “No jodas, ahora sí me diste en mi máuser y me bajaste toda la moral. No pensé que me veía tan jodido”.

La respuesta del Werever

Montiel respondió al más puro estilo de Luisito Comunica al copiar tal cual el comentario que borró Luisito Comunica.

“Que raro ver a Kikín Fonseca opinar así de mí. No sé que le haya pasado; ese carnal y yo no nos conocemos. Al parecer me tiene checadito. Pero yo te deseo lo mejor, te mando mis mejores vibras, que sigas teniendo éxito”, comentó el youtuber.

Qué raro ver a Kikin Fonseca opinar así de mí. No sé qué le haya pasado; ese carnal y yo ni nos conocemos. Al parecer me tiene súper checadito. Pero yo te deseo lo mejor, te mando mis mejores vibras, que sigas teniendo éxito https://t.co/r4rvY3ie24 — GABOREVER (@werevertumorro) August 1, 2020

Fonseca entendió el juego y adoptó el papel de Ochoa para replicar la respuesta: “Un abrazo, Werever, no dejes que te enganchen. Todo fue en cotorreo en un stream, nada serio; por cierto buen trabajo con Pelusa Caligari y también muy bueno el de Fiesta de cumpleaños”.

Un abrazo @werevertumorro ! No dejes q te enganchen jaja 😂 todo fue en cotorreo en un stream nada serio ; por cierto buen trabajo con Pelusa Caligari y también muy bueno el de Fiesta de cumpleaños 👍🏻 https://t.co/Boztwsq2nm — KIKIN FONSECA (@kikinfg) August 1, 2020