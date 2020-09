Estados Unidos ha reportado más de seis millones de personas diagnosticadas con coronavirus y se acerca a los dos millones de fallecidos. Es el país con la mayor cantidad de contagios y decesos acumulados durante la pandemia y como en cualquier otro país hay diversas interpretaciones sobre las medidas sanitarias y el deporte no se salva de ello.

La NFL, así como la MLB, MLS y NBA, dio libertad a sus jugadores de ausentarse durante la temporada 2020 ante el temor de contagio. En total 65 profesionales han decidido no participar y la liga no tomará represalias. En el otro extremo de esta situación se cuenta el quarterback de los Vikings, Kirk Cousins, quien le restó importancia a las posibilidades de contagiarse durante la competencia.

Esto dijo Kirk sobre los contagios

En una entrevista en el podcast 10 Questions With Kyle Brandt, el mariscal de campo fue cuestionado sobre la preocupación de contagio y en una escala de 1 a 10 (en la que 10 refleja mayor preocupación), Cousins calificó con un .000001.

“No voy a llamar estúpido a nadie, por el problema que podría meterme. Pero estoy como un .000001″, declaró el jugador de Minnesota.

En caso de que Cousins o cualquier otro jugador de la NFL arroje positivo por coronavirus o alguna familiar o persona cercana, será aislado hasta que se garantice que no hay riesgo de ser contagiado o contagiar, aunque en el caso del QB de los Vikings desearía continuar con su vida cotidiana más allá del protocolo de la NFL.

“Si me contagió, viviré con eso. Dejaré que la naturaleza siga su curso. El enfoque de la supervivencia del más apto. Si me pasa, me pasa. Voy a estar bien, incluso si muero. Si me muero, me muero. Me siento en paz con eso”, indicó.

Cousins respeta las medidas sanitarias

Pese a ello, Cousins respeta las medidas sanitarias no sólo de la NFL, sino las que se han implementado a nivel general, por lo que se ha dejado ver con el uso de mascarilla por respeto a otras personas.

“Si estás en un grupo y sabes que uno está muy preocupado por eso, no le vas a faltar el respeto estornudándole en la cara… Mi opinión de usar una máscara es ser respetuoso con otras personas. Realmente no tiene nada que ver con mis propios pensamientos”, declaró.