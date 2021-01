A un año de la partida de Kobe, el mundo del deporte recuerda con entrañables mensajes

Hace un año nos enterábamos de la muerte de Kobe Bryant y su hija Gigi en un accidente aéreo, hecho que conmocionó a todo el deporte debido a la juventud del jugador y su familia. La localidad de Calabasas en California fue el lugar del percance que acabó con la vida de “Black Mamba”, su hija y todos los acompañantes.

A la fecha se sigue investigando la causa del accidente y las investigaciones no encuentran problema alguno con el piloto o algún daño con el helicóptero ni con los motores que no presentaban alguna falla, por lo que sigue siendo una incógnita la raíz del accidente.

Tras su muerte, miles de homenajes al rededor del mundo se hicieron presentes para honrar la memoria de uno de los mejores jugadores en la historia de Los Angeles Lakers y la historia del basquetbol. Atletas como LeBron James veneraron la memoria de Kobe Bryant y le dedicó el campeonato del equipo en su nombre.

Las demostraciones de cariño a un año de la muerte de Kobe no se han hecho esperar, desde ex compañeros de club, rivales en la duela y equipos de la NBA. Como ejemplo podemos ver a los Denver Nuggets, quienes postearon un video sobre Kobe con el mensaje “Mamba forever”, al igual que los Washington Wizards que recordaron a Bryant.

Leyendas de la NBA también se hicieron presentes con mensajes de apoyo. Magic Johnson escribió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que dice: “Kobe siempre será mi hermano Laker de por vida“. Paul Gasol, su compañero en los Lakers lo recuerda así: “Es el hermano mayor que no tuve“.

Kobe will always be my @Lakers brother for life. 💜💛 pic.twitter.com/7WC9x6h4Dl

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2021