Vaya polémica la que se armó con Lionel Messi y la imagen de él caminando sobre la cancha en el partido de la Champions League ante el Dynamo Kyiv. Por eso, Ronald Koeman salió en defensa del argentino en conferencia de prensa.

El holandés fue cuestionado en repetidas ocasiones sobre la actitud de Lionel Messi y aseguró que “es muy buena”, más allá de lo que pueda decir una imagen. Koeman dijo no estar de acuerdo con la forma en la que se abordó algo que para él, es normal.

“A cualquier jugador le puedes sacar una imagen andando. Ni la he visto, ni me interesa, he visto mis pensamientos y son muy buenos. A mí también me sacan sentado o cabreado, parece que hoy en día debemos estar más pendientes de nuestra imagen que de nuestro trabajo, no estoy de acuerdo“, declaró.

De igual manera descartó que Messi haya dejado de tener importancia en el esquema. Esto tomando en cuenta que sólo ha marcado goles de penal en esta temporada (y hasta generó algunos memes por eso), pues considera a Leo alguien clave en el funcionamiento del Barcelona.

“Todavía tiene mucha calidad y es importante en nuestro juego ofensivo. Sé que ha marcado sólo de penalti y estamos habituados a que marque diferencias, pero aún es un jugador muy decisivo. Es un ganador y como todos pasas momentos más complicado o que no entra el balón por ciertas cosas, pero está muy metido en este tema“, aseguró.

Finalmente sobre el arranque de temporada que ha tenido Messi, en donde se le ha visto desconectado algunas veces del resto de sus compañeros, Ronald Koeman aseguró que el argentino está bien anímicamente, fuertes y con ganas de ganar siempre.

“Lo veo bien, fuerte y disfrutando de este deporte, es un ganador. Es muy importante en nuestra manera de jugar, sobre todo en ataque. Ha jugado como nueve falso, y más adentro. Es un jugador que siempre crea problemas al contrario“, sentenció.

La temporada de Lionel Messi

Para nadie es un secreto que Messi se quedó “a fuerza” en el Barcelona y no por gusto. Koeman fue uno de los involucrados en tratar de convencer al argentino para quedarse pero fue sólo Josep María Bartomeu, quien ya ni siquiera está en el club, el que lo obligó a hacerlo.

😳⚽️ La imagen de la que hablaba Pulido en @ElLarguero de Messi durante el partido ante el Dinamo de Kievpic.twitter.com/eaW1jyzTo5 — El Larguero (@ellarguero) November 4, 2020

Es quizá por eso que Leo Messi ha tenido uno de los arranques más lentos de temporada. Ha participado en los nueve partidos que ha jugado el Barcelona con saldo de cuatro goles (todos de penal) y el mismo número de asistencias.