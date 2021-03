El ‘Kun’ Agüero explota en el Manchester City: “No me pasan la pelota”

Sergio Agüero no está pasando los mejores momentos en el Manchester City, viene regresando de una lesión que lo alejó de las canchas por mucho tiempo, no está en su mejor nivel y es entendible, pero tras el partido de ayer se quejó con una persona del cuerpo técnico del City porque sus compañeros no le pasan la pelota.

“They don´t pass me the ball” o “Ellos no me pasan la pelota“, en español fue lo que se leyó en los labios de Agüero tras el silbatazo final. La queja fue porque en los pocos minutos que disputó en la victoria del City en Champions, tuvo pocas oportunidades de tocar la esférica.

Agüero está necesitado de goles, que es de lo que realmente vive un delantero y es por eso que a toda costa quiere marcar, o por lo menos disparar al arco; cosa que en el partido de vuelta contra el Monchengladbach no pudo hacer ni intentarlo.

Riyad Mahrez es uno de los presuntos implicados en este “boicot”, pues al parecer no ha sido tan compartido con su compañero argentino y tomó algunas decisiones en las que prefirió no darle el balón a Agüero. Malas decisiones por parte de sus compañeros, berrinche del Kun o algo más, no lo sabemos, pero no tiene nada contento al atacante.

En los 14 partidos que tiene Sergio Agüero en esta temporada, no todos completos, sólo registra 3 goles y nadie en el City está contento por ello, además, el club no le ha ofrecido un contrato de renovación pese a ser el máximo anotador en la historia del club.

¿Últimos mometos de Agüero con el Manchester City?

La falta de regularidad y no se le puede echar la culpa a Agüero por eso, se debe a las lesiones que lo han aquejado en los últimos meses, además de la pandemia y su positivo por COVID-19, son fundamentos para el bajón de juego que tiene.

Pero el futbol es un negocio y lo que en un día te sirve, al otro día ya no. La bola de nieve sigue rodando y es este caso, lo hizo el Manchester City sin su goleador. Pep Guardiola ha tenido que encontrar la manera de arreglar su parado táctico sin el argentino y ahora no está encontrando lugar.

Un aspecto positivo para Agüero es que en Europa aún se le considera para reforzar diferentes plantillas de élite y es el caso del Barcelona, que en las últimas semanas se ha especulado sobre el regreso del Kun a La Liga para compartir vestuario con su amigo Messi.