Kwity Paye: De un campo de refugiados y la guerra, a la NFL con los Colts

El deporte nos permite contar historias que si bien son reales, también parecen ser escritas por los mejores directores de cine. La de Kwity Paye es una de esas: nació en un campo de refugiados en Guinea y tuvo que escapar de la guerra para cumplir sus sueños.

Los Indianapolis Colts aprovecharon la selección número 21 del Draft 2021 para reforzar su defensa con este liniero. La incorporación sumará grandes características al equipo, pues Paye juega en ambos extremos de la línea defensiva y sus números son prometedores.

Su carrera a nivel colegial terminó con 97 tacleadas, 29 en solitario y 23.5 atrás de la línea de golpeo; 11.5 capturas, únicamente un pase desviado y un balón suelto forzado. Además, presume 21 por ciento en el porcentaje de presión, segundo más alto en la Football Bowl Subdivision de la NCAA.

Con antecedentes complicados y una familia que siempre impulsó su carrera, Kwity Paye tiene un gran objetivo: devolverle a su madre todo lo que hizo por él. Esto provoca que su selección tome tintes muy emotivos y sentimentales.

“Ella está jubilada y esto significa todo, fue mi meta toda la vida al ver lo duro que trabajaba. Eso me hizo trabajar más y decirle que ya terminó, significa mucho. Fui bendecido al ser elegido por los Colts“, declaró el defensivo luego de la decisión de Indianapolis.

Agnes Paye’s Indianapolis Colts jersey from her son, Kwity.

La historia del jugador comienza mucho antes de que él siquiera hubiera nacido. Su madre Agnes vivió en un campo de refugiados en Sierra Leona durante 7 años y escapó cuando un grupo de soldados atacó su casa improvisada; desafortunadamente, su primo Cyrus fue capturado, recibió un machetazo en la cabeza y casi lo queman vivo.

Uno de los soldados le salvó la vida y lo llevó a un consultorio médico para que le curaran la herida. Sin embargo, el destino de la madre de Kwity Paye no fue el ideal: terminó en otro campo de refugiados, en Guinea, donde dio a luz al entonces menor de sus hijos.

Kwity nació un año después, en 1998. La familia pudo mantenerse gracias a los ahorros que Cyrus le dejó a Agnes, pero ella no se conformó con que los suyos crecieran en medio de 2 guerras civiles y todos emprendieron un largo viaje a Estados Unidos.

Agnes tampoco nació en Sierra Leona, en realidad es originaria de Lituania y huyó ante el peligro que generaban los rebeldes, que por cierto asesinaron a su padre. Aunque ya no está, él es quien le dio el nombre a Kwity Paye, el jugador rinde homenaje a su abuelo y apunta a convertirse en un superhéroe.

Cuando eran pequeños, el liniero y su hermano mayor Komotay Koffie, veían jugar futbol americano a otros niños y los consideraban héroes. Esto, sumado a sus orígenes y el respeto por su pasado, provocaron que Kwity Paye asistiera al Draft de la NFL con un traje similar al de Black Panther.

It’s not everyday you get to add a superhero to your team. #ColtsDraft

(📸 via @TylerRickyTynes) pic.twitter.com/fmaWQxsQtu

— Indianapolis Colts (@Colts) April 30, 2021