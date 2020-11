La fractura de Kyle Allen con Washington similar a la de Dak Prescott

Washington tendrá que echar mano de Alex Smith para lo que resta de la temporada en la NFL, después de la aparatosa lesión de Kyle Allen, quien sufrió una aparente fractura y luxación de tobillo en la parte final del primer cuarto contra los New York Giants.

La lesión del quaterback de Washington es similar a la que sufrió hace algunas semanas Dak Prescott con los Dallas Cowboys y a falta de un parte médico, el mariscal tendrá que pasar por el quirófano en las próximas horas.

Allen sufrió la lesión cuando buscaba un espacio para lanzar con primera y 10, sin embargo durante la acción se encontró con la pierna de Jabrill Peppers, quien fue derribado cuando ya se preparaba para capturar a Allen, sin embargo, ya prácticamente en el suelo dio un giro y con la pierna derecha hizo palanca con el tobillo de Allen.

De esta manera, Peppers no se percató del momento en el que hizo contacto con el QB, pues quedó de espaldas cuando realizó el contacto, pero cuando se percató que Allen había quedado en el césped intentó completar la captura a la vez que fue el primero en darse cuenta de la lesión.

