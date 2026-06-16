Lo que necesitas saber: Francia jugará su segundo partido de la Fase de Grupos contra Irak el lunes 22 de junio a las 13:00 hrs.

Kylian Mbappé no solo se lució con un doblete en la victoria de Francia sobre Senegal 3-1 en su primer partido del Mundial 2026, también superó a Olivier Giroud como máximo goleador de la Selección Francesa con 58 goles.

¿Lo mejor de todo? Mbappé se convirtió, junto a Gerd Müller, en el tercer jugador con más goles en Copas del Mundo con 14 tantos, únicamente por detrás de Miroslav Klose y Ronaldo.

‘Kiki’ también superó a Lionel Messi, quien se quedó con 13 goles, aunque seguramente también aumentará su marca personal en cuanto debute con Argentina.

Ya veremos al final del Mundial 2026 cómo queda ese ranking de goleadores con Mbappé y Messi en la competencia.

Fotografía @equipedefrance vía X

Máximos goleadores de los Mundiales

Miroslav Klose, de Alemania, se mantiene como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 goles en 24 partidos. En segundo lugar, tenemos a Ronaldo de Brasil, con 15 tantos en 19 juegos.

Kylian Mbappé y Gerd Müller se ubican en el tercer lugar con 14 goles cada uno. La diferencia es que el Müller consiguió esa marca en tan solo 13 juegos, mientras que el francés en 15.

En el cuarto lugar tenemos a Lionel Messi y Just Fontaine con 13 goles. Y seguramente, el argentino también superará esa marca en la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Messi con Argentina / Foto: MexSport

Jugador País Goles Miroslav Klose Alemania 16 goles Ronaldo Brasil 15 goles Gerd Müller Alemania 14 goles Kylian Mbappé* Francia 14 goles Just Fontaine Francia 13 goles Lionel Messi* Argentina 13 goles Pelé Brasil 12 goles Jürgen Klinsmann Alemania 11 goles Sandor Kocsis Hungría 11 goles Gabriel Batistuta Argentina 10 goles *Jugadores que participan en el Mundial 2026

Francia derrota 3-1 a Senegal

Aunque Francia sufrió un poco con Senegal en el primer tiempo, se quedó con la victoria en los últimos 45 minutos. Mbappé fue el encargado de abrir y cerrar el marcador, mientras que Bradley Barcola marcó el segundo gol de la tarde.

Con ese resultado, el equipo francés suma tres puntos y se pone primero del Grupo I, aunque todavía debe esperar a que se juegue el Irak vs Noruega.

El siguiente partido de Francia será el lunes 22 de junio contra Irak a las 13:00 hrs en el Filadelfia.