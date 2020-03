Los estragos causados por el coronavirus siguen a la alza y en Estados Unidos, que hoy en día es el país con más casos de COVID-19, mucho más, es por ello que clubes como el LA Galaxy apoyarán a combatir esta enfermedad y es que ellos subastarán una camiseta de ‘Chicharito’ Hernández para reunir fondos y donarlo al Centro para la Filantropía por Desastre (CDP).

De acuerdo a una publicación que ha hecho el LA Galaxy, han informado de lo grave que está la situación en estos momentos dentro de Estados Unidos y es que como ya dijimos, ahora han superado a China o Italia como el país con más contagios de coronavirus, por lo que quieren aportar algo para combatirlo y ‘Chicharito’ Hernández sería la clave.

El LA Galaxy va a subastar el jersey autografiado del mexicano, mismo que la afición se podrá ganar si es que decide entrar a la dinámica, además de que estaría contribuyendo para que esta pandemia disminuya.

La forma para ganar esta camiseta de ‘Chicharito’ Hernández es donando 25 dólares o más al Fondo de Respuesta Covid-19, que organiza el Centro para la Filantropía por Desastres (CDP). De ahí se escogería al ganador que se llevará este jersey.

Together, we are strong.

Together at home, we are stronger.

💪 @CH14_ pic.twitter.com/irVQDcZA8D

— LA Galaxy (@LAGalaxy) March 27, 2020