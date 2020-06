Y todo por una foto: La Liga interpondrá acciones penales contra el espontáneo en el Mallorca – Barcelona

Lo que en otro momento de la vida hubiera sido algo ‘menos grave’, hoy en día no es considerado así, muestra de ello son las acciones que tomará La Liga Española y es que anunciaron que interpondrán acciones penales contra el espontáneo que brincó al campo de juego en el duelo entre Mallorca y Barcelona y es que consideran que puso en riesgo la salud de todos en el campo, además de que va en contra de las normas, por lo que ahora este peculiar personaje está metido en un gran lío.

Como vimos en el encuentro entre el Mallorca y Barcelona, por el minuto 53′ del partido apareció un espontáneo en el campo de juego. Como era evidente, este se fue directo con Messi buscando una foto pero el argentino lo esquivó y no le hizo gran caso. Lo que sí pudo hacer fue tomarse una fotografía con Jordi Alba previo a ser detenido por las autoridades.

Se dice que este espontáneo habría entrado al campo tras saltar uno de los muros donde no había vigilancia. Evadió a los pocos elementos de seguridad que había alrededor del campo, entró y bueno, el resto ya lo sabemos.

Partido a puerta cerrada… ¡Y salta un espontáneo al césped!#VolverEsGanar pic.twitter.com/XOcHdDgabW — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 13, 2020

Ante este hecho La Liga lanzó un comunicado donde informó que interpondrán acciones penales contra este hombre y es que como ya se mencionó viola una serie de normas muy estrictas que hoy en día no se pueden dejar de lado por nada del mundo, por lo que se verá la cara con la ‘justicia’.

“Ante el incidente del espontáneo que accedió y saltó al terreno de juego del Estadio del Visit Mallorca, sin autorización alguna, incumpliendo los protocolos establecidos en la legislación sanitaria vigente y desobedeciendo las órdenes del personal de seguridad privada, LaLiga va a interponer las acciones penales correspondientes por considerar que los hechos son constitutivos de delito“, menciona La Liga en su comunicado.

El espontáneo, según los reportes de las autoridades, habría mencionado que él sólo quería una foto con Lionel Messi, misma que no consiguió. Al tener evidencias en su celular de que ingresó al campo (además del video que ya todos vimos), se dice lo habría borrado para no hacer más grave su situación, hecho que no se cree posible.

Debido al tema del coronavirus es que este espontáneo tendrá mayores problemas. En tiempos anteriores (no en todos los casos) esto quizá habría quedado en una detención de algunas horas, el pago de una multa o algo similar pero como puso en riesgo la integridad de los jugadores y demás involucrados, las acciones no serán así.