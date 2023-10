Lo que necesitas saber: Cuando era niño Lance Stroll demostró tener talento para el tenis.

Sin duda uno de los pilotos que ha tenido una vida sin preocupaciones, al menos en temas de dinero, es Lance Stroll, quien desde muy pequeño ha estado rodeado de lujos gracias a la fortuna de su padre Lawrence Stroll.

Y aunque no es de los más ‘consentidos’ por los aficionados ha logrado ganarse el cariño de sus compañeros de equipo, por ejemplo, Checo Pérez reconoció que uno de sus pocos amigos en la parrilla es Lance, mientras que, Fernando Alonso ha tomado bajo su ala al canadiense.

Lance Stroll ha sido objeto de críticas

¿Cómo fue la infancia de Lance Stroll?

Lance Strulovitch, más conocido como Lance Stroll, nació en Montreal, Canadá, el 29 de octubre de 1998 y también posee la ciudadanía belga gracias a su madre. Se convirtió en el segundo hijo del matrimonio entre Lawrence y Claire-Anne Stroll. Junto con su hermana mayor Chole, Lance disfrutó de una infancia llena de lujos y sin carencias.

Uno de sus pasatiempos favoritos era contemplar la colección de autos de lujo que tenía su padre y que estaba plagada de Ferraris, por ejemplo, un 250 GT LWB California Spider, un 330 P4 del que se construyeron solo tres, un Enzo FXX y varios más.

Lance y Lawrence Stroll

El tenis, la otra pasión de Lance Stroll

Sin embargo, antes de rendirse por completo al automovilismo, Lance tuvo la oportunidad de practicar varios deportes, uno de ellos fue el tenis, en el que logró destacar desde que era muy pequeño.

El hijo menor de la familia Stroll pasaba varias horas entrenando en la cancha que tenían en su mansión en Canadá y su talento con la raqueta era tal que varios visores le veían un futuro prometedor en la ATP, sin embargo, el tenis se convirtió en su pasatiempo favorito y la F1 en su trabajo.

Y cuando al fin se decidió por el automovilismo su padre Lawrence no tuvo problema para construirle una pista privada a unos quince minutos de su casa en que Lance practicaba karting, esos sí, su amor por los autos no estaba peleado con el lujo, así que, aquel recorrido lo hacía en helicóptero.

Lance Stroll, Academia de Ferrari

De colegios exclusivos a las pistas

Cuando no estaba en las pistas o en la cancha de tenis, el más pequeño de los Stroll se encontraba estudiando en uno de los colegios más exclusivos de Canadá, el Montrealer Chap, sin embargo, no pudo continuar sus estudios una vez que decidió enfocarse en el automovilismo.

Aunque en la Academia de Ferrari aprendió todo lo que necesitaba para afrontar su nueva vida, como hablar con los ingenieros, nutrición, sesiones de entrenamiento, programas informativos para mejorar sus reflejos, también aprendió a analizar el rendimiento de un monoplaza, como dirigirse a los medios de comunicación y a los patrocinadores.

Aunque Lance no ha sufrido por el dinero, ha tenido que luchar con la etiqueta del ‘niño rico’, ya que para muchos si no tuviera el padre que tiene seguramente no tendría un lugar en la F1 con todo y su paso por las categorías inferiores.

