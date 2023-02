El Seattle Sounders hará historia el próximo 4 de febrero cuando represente por primera vez a la MLS en un Mundial de Clubes.

Desde la primera edición del Mundial de Clubes en el año 2000 hasta el día de hoy, la hegemonía fue mexicana con un total de 16 participaciones. Sin embargo, este 2023 todo cambió con la MLS en la ecuación.

Seattle Sounders vence a Pumas en la Concachampions. Foto: Getty Images

El Seattle Sounders da la cara

La llegada de David Beckham, las joyas juveniles y la inversión multimillonaria de las marcas han sido fundamentales para el indudable crecimiento de la MLS. No obstante, la liga no se saca esa espinita de no sobresalir a nivel internacional.

Seattle Sounders campeón de la Concachampions. Foto: Concacaf Liga de Campeones

Y es que cabe señalar que la MLS no había tenido un campeón de Concachampions desde hace más de dos décadas y ni hablar del Mundial de Clubes. Una competición que acostumbraban a echársela desde la tele.

Comenzó el Mundial de Clubes en Marruecos

Hace unas horas se llevó a cabo el primer partido del Mundial de Clubes entre el Al-Ahly y el Auckland City que terminó con una victoria 3-0 a favor del equipo egipcio y será el próximo sábado cuando el Seattle Sounders de la MLS se mida justamente contra el representante de África.

¡@AlAhly ?? venció al @AucklandCity_FC ?? y está en la segunda ronda del #ClubWC!



Este sábado se enfrentará a @SoundersFC_ES. ?? — Copa Mundial FIFA ? (@fifaworldcup_es) February 1, 2023

De esta manera, las esperanzas de la MLS —y de toda la Concacaf— están puestas en el Seattle Sounders que después de varios años por fin se medirá contra los mejores equipos del mundo.

