¿En neta? La Volpe y los motivos por los que se considera el DT ideal para Pumas

Ricardo Antonio La Volpe no es precisamente el personaje favorito entre la afición de Pumas, pero el equipo universitario necesita un estratega con urgencia, tras la renuncia del español Míchel González.

Los universitarios arrancaron el torneo con un triunfo 3-2 sobre Querétaro y el equipo fue dirigido por Andrés Lillini, quien fue nombrado técnico interino, sin embargo las opciones de que él se quede con el puesto de manera definitiva es prácticamente nula.

La directiva de Pumas ya se puso en contacto con algunos estrategas, entre ellos con Rafael García, auxiliar de Antonio La Volpe, quien desea volver a los banquillos, sin importar el tema económico, pese a que había dicho hace unos meses que se había retirado como estratega.

La salida del estratega español estaría relacionada precisamente con la falta de refuerzos debido a la crisis, sin embargo el ‘Bigotón’ indicó a la agencia EFE que ya no le interesa tanto llenar los bolsillos.

“Cuando dicen que cobro caro, es mentira. Si una directiva me llama con la intención de encontrar objetivos en común, se puede llegar a un acuerdo”, comentó el sudamericano.

¿La Volpe es el ideal?

Pese a que no comulga con la afición de Pumas, La Volpe se consideró apto para dirigir al equipo, pues cuenta con una amplia experiencia en equipo formativos, como Atlas.

“Pumas no puede comprar en demasía. Lo mismo me pasó en Atlas en 1997, al no haber presupuesto teníamos que sacar jugadores de las divisiones inferiores”, recordó.

“Estoy capacitado para las dos cosas (dirigir inferiores y al primer equipo). Se tendría que poner orden en la forma de trabajar en la categoría de 20 años y en la de 17 para generar jugadores que nutran el primer equipo. El problema es que hay una disfunción de estilos en todas las áreas”, compartió.

Además de La Volpe han sonado otros nombres como el de Hugo Sánchez, Víctor Manuel Vucetich y hasta Jorge Campos se ha candidateado, además de la opción de Israel López, quien ha sido auxiliar tanto de David Patiño como de Míchel.