LeBron James fue expulsado por golpear Isaiah Stewart y se armó la campal en el Lakers vs Pistons

¡La que se armó en la NBA! Por segunda ocasión en su carrera, LeBron James fue expulsado en un partido después de una agresión brutal sobre Isaiah Stewart, jugador de 20 años de edad y los Detroit Pistons, luego de un forcejeo en un tiro libre de los Pistons.

La acción sucedió en el tercer cuarto, cuando quedaban poco más de nueve minutos por disputarse. Jerami Grant ejecutó un tiro libre de rutina y encestó, sin embargo, LeBron James forcejeó con Stewart en busca de un posible rebote y en ese forcejeo tiró un codazo artero al joven jugador de los Pistons.

Lakers’ LeBron James ejected for this blow to face of Pistons’ Isaiah Stewart pic.twitter.com/fsRtNJgekF

— Ben Golliver (@BenGolliver) November 22, 2021