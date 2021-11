El sueño del LAFC ha terminado. El equipo angelino no sólo se despidió de cualquier opción de entrar a los playoffs de la MLS, sino que pone fin a un ciclo al que sólo le faltó coronar con un título, y es que el equipo que fichó al mexicano Carlos Vela comienza a desintegrarse.

El equipo angelino cayó 5-2 en su último partido de temporada regular frente a Colorado Rapids y con ello se terminó no sólo el ciclo de Vela, quien termina contrato y ahora es relacionado con el futbol de Australia y en Turquía.

Pero el delantero no sería la única baja del equipo californiano. La mente maestra del equipo tampoco renovará contrato, se trata del experimentado estratega, Bob Bradley, quien se va del club tras dejar al equipo en el noveno sitio de la tabla general en la Conferencia del Oeste.

A true leader since day one. Best of luck in the next chapter.

📝 #LAFC and Bob Bradley mutually agree to part ways.

— LAFC (@LAFC) November 18, 2021