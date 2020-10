 ¡Lakers, campeón! LeBron James abrirá las vitrinas púrpuras 10 años después

Después de 10 años, las vitrinas de los Lakers se abrirán de nueva cuenta para sumar un nuevo trofeo, el número 17 en la historia contando sus años en Minneapolis, después de cerrar la serie contra el Miami Heat en seis juegos, después de barrer 106-93.

Después de fallar en el quinto juego, los angelinos apretaron el acelerador y el título de la NBA vuelve al Oeste, luego de que en el 2019, el campeonato no sólo se fuera al Este, sino a Canadá con los Toronto Raptors.

LeBron James fue el líder a a ofensiva de los Lakers con un triple doble: 28 puntos, 10 asistencias y 14 rebotes, pero además Anthony Davis y Rajon Rondo aportaron 19 y 17 puntos respectivamente.

LBJ gets it back from Caruso and double-clutches on the throw down! #NBAFinals Game 6 on ABC pic.twitter.com/P2nv4Sk8zy — NBA (@NBA) October 12, 2020

Para el sexto juego Miami Heat recuperó a Goran Dragic, quien no ha superado la lesión en la fascia plantar, sin embargo pidió jugar al saber que aunque la molestia no desaparecería, la lesión ya no puede agravarse.

Lakers barrieron al Heat

Sin embargo, ni Dragic, ni Adebayo, ni Butler fueron suficientes para los Lakers, que se fueron al descanso con una muy cómoda ventaja de 28 puntos (64-36), por lo que desde ese momento LeBron James y compañía sabían que el resto era un trámite.

Ningún jugador del Heat había superado los dos dígitos de puntos en los dos primeros cuartos, mientras que los Lakers tenían hasta cuatro jugadores con doble dígito, entre ellos Rajon Rondo, quien se convirtió en un monstruo pese a que arrancó como suplente.

👀 the @Lakers best 2nd quarter buckets as they outscore Miami 36-16 in the frame! #NBAinals on ABC pic.twitter.com/nI16Bm4aye — NBA (@NBA) October 12, 2020

Para el último cuarto, Heat encontró su mejor versión en el juego, pero la reacción, que en gran parte se dio porque los Lakers se relajaron un poco, sólo alcanzó para reducir la distancia a poco más de 10 puntos.