Los Lakers barrieron con el Miami Heat en el primer juego de las finales de la NBA en la burbuja de Orlando, donde hicieron lo que quisieron desde la parte final del segundo cuarto y se anotaron el primer partido 116-98. El segundo juego se disputará el viernes.

La quinteta del Este tuvo una noche de pesadilla, no sólo por la derrota, sino por la forma y por el hecho de haber perdido a

Bam Adebayo por molestias en el hombro.

Bam Adebayo in pain heading to the bench. Please let the injuries stop. pic.twitter.com/gtWJQJsz7v

— Legion Hoops (@LegionHoops) October 1, 2020