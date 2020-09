Después de 10 años, los Lakers están de regreso en la final de la conferencia del Oeste, luego de borrar de la duela a lo que quedó de los Houston Rockets, 119-96 ante el cual perdió el primer juego de la serie, pero encadenó victorias en los siguientes para terminar la historia en cinco juegos.

La última vez que los Lakers jugaron una final de conferencia fue en 2010, cuando encararon a los Phoenix Suns, a los que venció en seis juegos. Desde ese año vieron cómo se repartían la conferencia los Mavericks, Spurs y Thunder, antes de comenzar la dinastía de los Warriors.

Ahora todo esta está puesto sobre la mesa para un choque entre Lakers y Clippers, que podría entenderse como una final adelantada de la NBA, tomando en cuenta que en la final del Este no estarán los dos primeros sembrados. Sin embargo, los Clippers aún deben liquidar la serie contra los Nuggets, que forzaron el sexto juego.

LeBron James lideró el triunfo de los Lakers 29 con puntos, 11 rebotes y nueve asistencias. Kyle Kuzma le hizo segunda a LeBron con 17 puntos y con ello los Lakers eclipsaron a James Harden, autor de 30 puntos, seis rebotes y cinco asistencias.

LeBron & Harden pace the scoring with 19 PTS apiece in the 1st half of Game 5 on ESPN!#NBAPlayoffs #WholeNewGame pic.twitter.com/LOQAfqgCFi

— NBA (@NBA) September 13, 2020